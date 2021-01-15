【音樂共融】林奕匡吹色士風夥共融樂團譜樂曲　Phil憶念失明外婆深明殘障之苦

▲ 歌手林奕匡（Phil）將與全港最大的共融樂團True Colors Symphony 攜手合作，以音樂宣揚共融無界限。

音樂是世界共同溝通語言，不論種族膚色、身心健全或有缺陷，當音符化成篇篇樂章，彼此也能投入其中，享受悠揚樂韻。

歌手林奕匡（Phil）將與全港最大的共融樂團True Colors Symphony 攜手合作，以色士風樂手夥拍一班殘疾人士、老人家、小朋友及外籍人士重新演繹經典電影主題曲《A Whole New World》，齊齊宣揚共融無界限。

佩服視障者的堅毅

Phil在加拿大出生及成長，從小已有和殘障人士相處的經驗，因他的婆婆是失明人士。「自小見到她的生活習慣如何，在屋內行動自如，不會碰到東西，從這裏走到那裏會記得需要行幾多步，在自己熟悉的環境很愜意，但就不太敢離家外出。」

▲ 入行後Phil重點是唱歌，少了吹色士風，但現在重拾在手他一樣遊刃有餘。（程志遠攝）

到中學時期，Phil認識一位好朋友也是視障，他有一隻導盲犬輔助日常生活。對於好友生活上的無障礙，Phil由衷佩服。「他可以自己搭巴士往返巿中心上學、回家，毫無難度。我們常出參與band parties，他是吹單簧管的，眼看不到音符，靠觸摸凸字樂譜，表演時把整個樂譜記進腦袋。斟水時從來不會滿瀉，因為他說水裝至不同分量時，聲音會不同，他所做的不少事情，都是以聽覺代替視覺，生活上我做的他都做得到，令我覺得不可思議。」

另一個朋友因踢足球發生意外而需坐輪椅，Phil對他的印象，無論面對何事，都呈現開心果、意志堅強的一面。「我們由小學已認識，他到哪裏都是自己推着輪椅。到大學二年級，他自殺了，對我而言是一個很大的醒覺，要多關心身邊朋友。」

愛色士風受兄長影響

Phil今次與True Colors Symphony合作，放下咪高峰化身成色士風樂手。「這是一個難得機會，我之前參與一些慈善或crossover工作，都有試過與有障礙或不同種族人士合作，但都是歌手，以色士風樂手身份是第一趟，感受特別。」

▲ 這次演出令他想起過往參與合唱團和演出日子，當中的團隊精神，使他最為嚮往。（程志遠攝）

他自小練習色士風，其實與他哥哥有關。「哥哥大我4歲，我們讀同一間小學，他讀六年級時剛好學校減資源而無法學他心儀的色士風。哥哥喜歡的做弟弟的我也自然鍾意，到12歲我們搬家轉到另一學校讀書，我有機會接觸到色士風，並學習了一段時間。」就算入行後，Phil也沒丟下色士風，不時拿出來吹奏一番。早前的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」他便以色士風演奏了一段。

享受團隊精神

這次演出，也令他憶起過往參與合唱團、Jazz Band與Concert Band的日子，箇中的團隊精神，使他最為嚮往。「我只是團隊其中的一部分，大家在演奏時都是平等的。就算是綵排，全部人需望着指揮，有時候是小提琴、有時是長笛演奏，大家都有等待的時間，期間都要自律，當然不能像在小時候般，樂團綵排輪不到自己時，會和朋友聊天、說玩笑啦！」Phil笑着說。

訪問當日，是Phil與True Colors Symphony第二次排練，樂團中有10位殘疾人士，但他說同場演奏時完全不察覺他們身或心上的缺陷。「整件事好有愛，這是對音樂的愛，大家共同目標去做好這演出，真是妙不可言！」

崇拜Stevie Wonder

對於今次參與演奏的《A Whole New World》一曲，Phil早已熟諳，也經常曲不離口。「當吹奏這曲時，無異好熟悉，但太熟悉的話，會發現原曲與樂團的版本拍子不同，一齊表演所有人都要完全一致，不能快半拍慢半拍，必須非常專注，當程中很有互動性也好過癮。」

▲ 指揮李少霖與團員們進行排練。（程志遠攝）

美國盲人歌手、作曲家兼音樂製作人Stevie Wonder是Phil崇拜的音樂人。「他唱功勁，每次演出都堅持自己彈琴。細味他的歌也很有深度，無論是旋律、和弦都很吸引人。他有一首叫《Sir Duke》是向爵士巨匠Duke Ellington致敬，曲中的和弦玩得出神入化，勁到不得了！」

音樂是共同語言，無論是殘障或健全的人都可藉此溝通，Phil很認同：「音樂是無國界語言，你不懂得唱《A Whole New World》歌詞，也可感受到它優美的旋律。世界上有不同種族，但可能會同樣喜歡某個歌手某首歌，正是音樂的魔力。」Music brings people together，力量是如此強大。

True Colors Symphony

True Colors Symphony於2019年成立，是香港最大的共融樂團，旨在提倡「 Be True, Be Colors」的理念，宣揚社會中互相接納與和諧共處的精神。現時樂團逾170名團員，年齡從7歲到70歲以上不等，當中包括小朋友、成人、長者、視障、聽障、自閉症、智障、肢體障礙以及不同種族人士。

▲ 港樂敲擊樂師胡淑徽指導團員。（True Colors Symphony提供相片）

今年True Colors Symphony音樂團隊23位成員及歌手林奕匡將重新演繹經典電影主題曲《A Whole New World》，並會將其拍攝成MV。

MV拍攝及製作中獲得Sony Hong Kong及Sony Music Hong Kong支持，並由香港管弦樂團資深樂手李少霖擔任指揮。MV將於一月下旬進行拍攝，並於稍後時間播出，可密切留意True Colors Symphony的facebook專頁及YouTube channel。

同場加映:姜濤專訪

記者：周美好