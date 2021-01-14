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梁美芬質疑現時港府官員　是否具備應付危機能力

政治 18:31 2021/01/14

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經民聯立法會議員梁美芬質疑，在政府現時的施政能力下，官員是否具備應付危機的能力。（經濟日報資料圖片）

路透社早前報道，北京擬大幅改革立法會選舉制度。被問到選舉制度該如何改變時，經民聯立法會議員梁美芬指，目前未有具體想法。但她質疑在政府現時的施政能力下，官員是否具備應付危機的能力，她認為，相關人士的質素如何，會影響香港社會，影響香港能否有優質的管治和議政。

梁美芬稱，她本人現時未有聽到路透社相關消息，但透露大家對於立法會和區議會制度，一向有研究和討論，目標是為了令香港有優質的管治，以及優質的議政論政文化，改善社會，避免社會走向劣質化。

路透社亦又引述消息，北京擬再一次押後立法會選舉，熱血公民立法會議員鄭松泰稱對此不感驚訝。他指出，2022年便是特首選舉，若今年如期舉行立法會選舉，當局和中央或會憂慮，民主派動員的機會被增加。他又估計，北京方面或會從功能組別選舉方面着手，改變立法會選舉制度，而政府未來或會把現時地區直選的5區分拆為6至7區，減低民主派的勝算。

另外，立法會議事規則委員會主席謝偉俊早前表示，委員會原則上同意引入「紅黃牌」機制，規管議員在會議上的「不檢點行為」。梁美芬對制度表示支持，稱自己從2008年起便倡議該制度。她認為，若議員在議會上只是「輕度的行為不檢、表現較為激烈」，可發「黃牌」；若議員出現肢體衝突，表現激進的情況，可發「紅牌」。她建議，應按議員獲發紅牌的比例停止其職務，並按其停職時間扣減人工。

鄭松泰就指，「紅黃牌」制度是史無前例，有關制度對議員造成直接傷害，等同將議事規則第49B條的門檻降低，批評有關做法是打壓異己。

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記者︰尹櫻霖

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