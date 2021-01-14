【口罩款式】袁國勇視察疫廈換上「鴨嘴口罩」　親自拆解口罩功能及原因

▲ 袁國勇視察疫廈後戴上的口罩引起網民關注。

新冠肺炎疫情持續，葵涌石蔭邨仁石樓出現有５宗確診及１宗初步確診個案，衞生防護中心憂慮大廈有垂直傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（14日）下午到仁石樓視察，他在會見記者時戴上鴨嘴款式口罩，引起網民注意。

袁國勇下午進入仁石樓視察前，配戴的是一個白色普通外科口罩，但出來會見記者時，戴上一款橙色的鴨嘴款式口罩。袁國勇回應TOPick查詢時，親自解釋當溫度低於攝氏15度以及40％的濕度時，氣溶膠可保持傳染性並長時間懸浮在空氣中，故換上該款口罩。他又表示擔心大廈具感染風險，故此進入大廈時換上有關口罩。

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TOPick根據網上資料，該款口罩的防護性等同N95口罩，網售約為100美元35個，即約22港元一個。而醫護界人士透露，有關口罩在外國較為流行，美國有不少醫護人員都是戴上該款口罩，只是香港較不常見。

另外，袁國勇經視察後指仁石樓至少1個單位的喉管改裝，由外圍亦見有喉管有草、有植物生出，或有滲漏情況，故需整個09室座向居民均需安排檢疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒、陳正怡