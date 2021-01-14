調查指65%市民願意接種疫苗　長者接種意欲明顯較高

▲ （經濟日報資料圖片）

有學術團體在1月8日至13日期間，就新冠疫苗訪問了1,115名18歲或以上市民，了解他們的接種意願，其中65%的受訪者表明願意接種疫苗，而市民對疫苗最大的關注是副作用。

調查結果發現，共有65%受訪者表示「一定會」及「多數會」接種疫苗，當中45%人表示會接種的原因是「希望社會早日復常」。至於表示「多數不會」和「一定不會」接種疫苗的佔23%，其中47%人表示不會接種的原因是「對疫苗成效存疑」；而「未決定」是否接種疫苗的比例佔11%，表示「無意見」的則佔2%。

進一步分析發現，接種新冠疫苗意願最高的是60歲或以上人士，有77%60歲或以上受訪者表明願意接種，而18-29歲及30-39歲人士的意願則較低，分別只有57%和55%人士願意接種。

調查亦發現，不會或未決定接種新冠疫苗的人士當中，有27%人表明只要有大量數據顯示接種後不會出現嚴重副作用，即願意接種疫苗。

而要選擇所接種的新冠疫苗種類時，最多受訪者表示其最著重的因素為「副作用的嚴重程度及機率」，佔39%。

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記者：陳梓蔚