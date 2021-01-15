【正能量】退休消防員成毅行者傳奇　創立教室義教跑山技巧

▲ 退休消防員陳國強永不言休，創立教室義教跑山技巧，成就精采的人生下半場。

退休消防員陳國強（KK）是香港毅行者的殿堂級人馬，在越野跑界甚有名氣。將半生青春奉獻給社會，在公他服務市民大眾拯救生命，在私他創立了跑步組織義教學生參與毅行者，將消防員的熱血精神，以及越野跑的經驗及心得傳播開去。

陳國強（KK）去年剛「登陸」滿60歲，他談起40多年前成為消防員的故事，就如上天注定般神奇。他說當時我才20多歲，小學畢業後初出茅廬，以打散工為主，酒樓、車房、燒焊等都做過，以前搵食很容易，只要肯做就不愁沒工開，大把機會。

▲ 陳國強20歲時成為消防員，一做就做到退休年齡。（被訪者提供）

誤打誤撞成為消防員

他成為消防員全是無心插柳，面試過程仍然歷歷在目。他記得當天跟朋友剛釣完魚，在佐敦道遇到消防署的流動指揮車正在招聘，於是抱着一試無妨的玩樂心態一起報考。最後兩位朋友也未能合格，只得他一人通過考核，結果他正式入學堂接受消防員訓練。

他回憶起在八鄉受訓經過：

我從來也沒想過會做消防員，一心以為最多是救火，後來才知道要學習很多不同類型的知識，例如救火時的科學，遇到困𨋢、漏煤氣及交通意外的處理方法等，經常要測驗考試。我已放下讀書很多年，上堂甚至會瞌眼瞓，當時覺得辛苦到想離開，捱捱下卻順利畢業，正式成為消防員。

陳國強出班後駐守香港仔消防局，不過只待了1年左右，讓他真正成長的時光，是在灣仔消防局工作的12年。他說以前灣仔、大坑一帶有很多木屋區，加上用傳統火水爐煮食，不時發生火災。還有建築地盤、興建隧道亦常發生工業意外，因此不時要出車救援，很有挑戰性。

▲ 陳國強在馬鞍山分局擔任消防總隊目，最後再調到機場。（被訪者提供）

調往西貢愛上行山

後來他在34歲時獲升遷，調到西貢消防局工作，更成為他的人生轉捩點。他憶述以前西貢區很荒蕪，真正屬於山旮旯，不像今天那麼多居民，因此很少機會出去工作。每日生活很苦悶又不習慣，甚至有辭工的念頭。而且他很怕曬太陽，平時喜歡釣夜魚，或是打保齡球等室內活動，完全不喜歡戶外活動。

陳國強當時認為，行山又會迷路、又易受傷又有蚊叮蟲咬，怎會有人喜歡？在1996年，他臨危受命上山拯救一位上山遠足的外籍醫生，後來卻不幸失救而死，讓他響起行山也會致命的警號。一星期後他又接獲另一單高山拯救工作，事發在蚺蛇尖米粉頂一帶。行山人士下山報警後，又再帶領消防一行人走上山救人，比他們行得更快，令自以為很fit的他心有不甘。

第二天他再上山視察現場，發現風景怡人，終於明白為何西貢被稱作香港後花園。於是他買了一張地圖，開始在收工後嘗試獨自行山探索，除了欣賞大自然美景外，亦下定決心要更了解及熟悉自己的環頭，並鍛練自己的體能及意志，提升高山救援的效率。

▲ 與隊友組成的Cosmoboys，在2000年以14小時成績跑畢全程。（被訪者提供）

當消防要有使命感

陳國強在最後的7年，駐守機場消防局，直至2015年年屆55歲正式退休，結束消防員的生涯。多年來他親身經歷過無數大災難，包括1981年廣隆泰工業大廈製衣廠5級大火，焚燒近12小時，整幢大廈付諸一炬；1984年香港仔田灣大生工業大廈燒足3天，不少同袍受傷。還有大大小小的工業及交通意外，他亦記憶猶新娓娓道來。

問他經常要處理這些人間慘劇，會不會感到情緒低落，他卻說：

遇到人命傷亡當然覺得可惜，作為消防員，不能被個人情感影響，反而要調轉頭積極思考，以自己的專業做到最好。人生的確很渺小和脆弱，不過每個生命都有其價值，生死有命，做這一行不能想太多，要學懂以平常心去接受及習慣。

幸而陳國強任消防員的生涯中，從沒試過嚴重受傷。有一次在避風塘救火時，不慎被船釘插穿腳。另一次有運油車翻側，司機被夾在車內，他率領煙帽隊，聞着濃烈的電油味，兼冒着隨時起火爆炸的危機救人。

有任何機會救到人也要博一博，結果我與同事索得太多油，足足呆滯了幾天。做消防要有熱誠有抱負，盡力投入工作，不能抱持返一放二的工作心態，否則是侮辱了這個職業。

▲ 陳國強剛滿60歲，仍然不時跑山鍛練，保持身體壯健。（被訪者提供）

苦練成毅行強人

陳國強又被稱為毅行先生，他在毅行者界是殿堂級好手，團隊Cosmoboys更是史上首隊華人冠軍隊伍，並曾在98、99及2000年勇奪三連冠。原來一次他行山時，遇到一班人正在進行毅行者訓練，覺得很好奇。當年毅行者多由受專業軍訓的啹喀兵壟斷，很多人勸喻他不要去試，好勝的他偏要參與，第一年已獲全場第10名佳績。後來他年年參賽，就當參與一個派對般，跟啹喀兵選手亦敵亦友，比賽後第二天會約他們去飲茶。

▲ 他創立「毅行教室」以傳承為宗旨，免費教導及培訓跑手，學生來自各界人士，多達300人以上。（被訪者提供）

退休後陳國強沒有停下腳步，除了忙着操練，參與世界各地舉行的毅行者及不同越野跑賽事外，又親身創辦「香港黃金百里」比賽。2010年他正式成立「毅行教室」，免費開班授徒教導及培訓毅行者跑手，改善技巧、防止及減少受傷以及享受跑步，同時亦私心地希望不用勞動消防員出馬救人。

除了他親自指導，每年他的學生充當義工幫忙教導，固定老師約30多人。

至少有一個人抱持同一目標及信念，肯留低幫忙義教就能成事，希望像播種般，將種子傳播及推廣開去。並非凡事都要收錢計較，既然對大家都有益處又有意義，何樂而不為？

▲ 他在1996年開始參加毅行者，打敗啹喀兵隊伍，連續3年獲全場總冠軍。（被訪者提供）

越野跑威水史

陳國強由96年參加毅行者至今，除了三奪香港全場總冠軍，又曾挑戰日本、新西蘭賽事，均獲冠軍凱旋而歸，他亦曾遠赴歐洲參與環勃朗峰超級越野耐力賽。

近年除了致力培訓青少年成新力軍，更有帶小朋友及老人家行山的計劃。60歲以上的銀髮一族，可能退休前沒時間運動，又或是想行山但沒有伴、不識路，所以陳國強希望帶他們去輕鬆郊遊，強身健體又解悶。今年受疫情影響暫停開班，活動也被迫暫時擱置，希望過後可以成事。

▲ 陳國強多年來出戰過大大小小的越野跑及馬拉松賽事，腳步遍布世界各地。（被訪者提供）

記者：張頌婷