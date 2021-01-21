【靚太廚房】東芝新推蒸氣焗爐零失敗賀年食譜　「廚神」爸爸教自製蘿蔔糕+燉雪梨

▲ 新年快到，廚神爸爸Jovey和主持Melody示範用Toshiba蒸氣焗爐自製賀年菜式。

農曆新年將至，今年大家不妨嘗試自製賀年食品。今集《靚太廚房》邀請廚神爸爸Jovey為大家示範，用東芝Toshiba蒸氣焗爐烹調兩個賀年菜式，分別是古祖味蘿蔔糕和燉雪梨。

古祖味蘿蔔糕材料

材料：

蘿蔔（2斤）60％刨絲40％切條

瑤柱（10克)先浸至軟身才切絲

蝦米（20克)先浸至軟身再切碎

臘腸（45克)蒸熟後切碎

臘肉（25克)蒸熟後切碎

調味料：

糖半茶匙

蠔油一茶匙

楜椒粉半茶

紹興酒 10毫升

粉漿：

用瑤柱水（220毫升)混合粘米粉(150克)及澄麵（10克)備用

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做法

1) 將臘肉粒加入鑊，爆香至出油。

2) 放入臘腸、蝦米和瑤柱，慢慢炒至出油，加入紹興酒。

3) 加入蘿蔔條和蘿蔔絲。

4) 炒至透明軟身，再放調味、糖、楜椒粉、蠔油提鮮，炒勻。

5) 熄火，落粉漿，攪勻所有材料。

6) 均勻地倒入蒸盤。

7）放入焗爐。

8) 調教至純蒸模式，以100度蒸90分鐘即成。

小貼士：

1.可以用浸瑤柱及蝦米的水開粉漿，因為有海鮮的精華，會更有鮮味。

2.胡椒粉可因應個人喜好加減。即是不加入胡椒粉也不會影響味道。

3.蘿蔔刨皮時可刨深一點，可避免出現苦澀及蘿蔔渣的情況。

4.使用稀有糖便能帶出食物鮮味。

同場加映：燉雪梨

冬天天氣寒冷又乾燥，不妨學做多一個燉品，滋潤一下！

燉雪梨材料：

桂花（2.5克)

紅棗（8克)

杞子（2克)

雪梨（1個）

清水（250毫升)

雪耳（2克，浸透後）

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做法

1) 原隻雪梨去皮去芯後放入燉盅內。

2) 雪耳浸透後放入燉盅內。

3) 將700毫升水煮滾後放桂花、杞子及紅棗，煮15分鐘後再焗15分鐘。

4) 桂花、杞子隔走，將紅棗水倒進燉盅。

5) 燉盅放入焗爐。

6) 調教至慢蒸模式，以100度蒸30分鐘即成。

7) 再將冰糖及杞子放入燉盅內，以慢蒸模式100度再燉30分鐘。

8) 出爐後，微微搞勻燉品即成。

小貼士：

1.雪梨一定要去芯，便可去除酸味

2.最後才加入冰糖，因糖長時間加熱會釋放出酸性物質，令燉雪梨變酸。

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