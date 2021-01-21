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【靚太廚房】東芝蒸氣焗爐零失敗賀年食譜　「廚神」爸爸教自製蘿蔔糕+燉雪梨

休閒消費 18:29 2021/01/21

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熱門 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

新年快到，廚神爸爸Jovey和主持Melody示範用Toshiba蒸氣焗爐自製賀年菜式。

農曆新年將至，今年大家不妨嘗試自製賀年食品。今集《靚太廚房》邀請廚神爸爸Jovey為大家示範，用東芝Toshiba蒸氣焗爐（MS1-TC20SC）烹調兩個賀年菜式，分別是古祖味蘿蔔糕和燉雪梨。

古祖味蘿蔔糕材料

材料：

  • 蘿蔔（2斤）60%刨絲40%切條
  • 瑤柱（10克）先浸至軟身才切絲
  • 蝦米（20克）先浸至軟身再切碎
  • 臘腸（45克）蒸熟後切碎
  • 臘肉（25克）蒸熟後切碎

調味料：

  • 糖半茶匙
  • 蠔油一茶匙
  • 楜椒粉半茶
  • 紹興酒 10毫升

粉漿：

  • 用瑤柱水（220毫升）混合粘米粉（150克）及澄麵（10克）備用

點擊大圖了解做法：

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做法

1） 將臘肉粒加入鑊，爆香至出油。

2） 放入臘腸、蝦米和瑤柱，慢慢炒至出油，加入紹興酒。

3） 加入蘿蔔條和蘿蔔絲。

4） 炒至透明軟身，再放調味、糖、楜椒粉、蠔油提鮮，炒勻。

5） 熄火，落粉漿，攪勻所有材料。

6） 均勻地倒入蒸盤。

7）放入焗爐。

8）調教至純蒸模式（M steam），蒸1.5小時即成。

小貼士：

1.可以用浸瑤柱及蝦米的水開粉漿，因為有海鮮的精華，會更有鮮味。

2.胡椒粉可因應個人喜好加減。即是不加入胡椒粉也不會影響味道。

3.蘿蔔刨皮時可刨深一點，可避免出現苦澀及蘿蔔渣的情況。

4.使用稀有糖便能帶出食物鮮味。

同場加映：燉雪梨

冬天天氣寒冷又乾燥，不妨學做多一個燉品，滋潤一下！

燉雪梨材料：

  • 桂花（2.5克）
  • 紅棗（8克）
  • 杞子（2克）
  • 雪梨（1個）
  • 清水（250毫升）
  • 雪耳（2克，浸透後）

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做法

1） 原隻雪梨去皮去芯後放入燉盅內。

2） 雪耳浸透後放入燉盅內。

3） 將700毫升水煮滾後放桂花、杞子及紅棗，煮15分鐘後再焗15分鐘。

4） 桂花、杞子隔走，將紅棗水倒進燉盅。

5） 燉盅放入焗爐。

6） 調教至慢蒸模式（L steam）100度燉半小時。

7） 再將冰糖及杞子放入燉盅內，同樣以慢蒸模式（L steam）100度再燉半小時。

8） 出爐後，微微搞勻燉品即成。

小貼士：

1.雪梨一定要去芯，便可去除酸味

2.最後才加入冰糖，因糖長時間加熱會釋放出酸性物質，令燉雪梨變酸。

產品資料：【按此

同場加映：東芝新推低醣磁應電飯煲　營養師推介有營藜麥午餐食譜【附食譜】

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責任編緝：張懿慧

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