【星級業主】為子女買入將軍澳新盤大單位 胡諾言夫婦：以樓換樓為人生目標

▲ 胡仔一家人總動員一起收樓，三名子女更對新居入伙非常高興。

藝人胡諾言（胡仔）與陳琪（June）結婚11年，兩人成為三孩父母後更拼命賺錢，其中胡仔密密做主持及拍劇，太太June則成為媽媽界KOL，夫婦更加投資有道，約兩年前成功購入由會德豐及港鐵發展的日出康城MALIBU分層單位，晉身將軍澳星級業主行列。胡仔憶述自己的置業夢，全因有June擔任家中「財政大臣」。

胡仔夫婦的置業路，首先從購買一層村屋開始，十多年來再樓換樓，再到成為日出康城MALIBU業主。選擇購買將軍澳新盤，全因工作關係對將軍澳區特別有歸屬感：「我見證將軍澳這十多年來的發展和轉變，近年區內人口愈來愈密集，交通配套更趨成熟。」

為了給家人尋覓理想住所，胡仔兩年多前特地駕車到附近地盤視察，他坦言首要著重交通配套。「我第一眼便留意到MALIBU離港鐵站出口很近，大約只有50米左右，加上港鐵沿綫項目買少見少，故MALIBU離港鐵站這麼近實屬難得。」

置業的過程夫婦也有商有量，比較過同區一、二手物業後，考慮到一手發展商會提供不少優惠和回贈，且同區半新樓呎價與新樓差不多，兩人決定購買新盤，June表示，「新樓的單位質素更有保證，亦有專業團隊負責執修。既然兩者呎價差距不大，當然是選擇質素更有保障的新樓。」

購買樓花重視發展商品牌

胡仔夫婦經過精明考慮後，二人兩年前首次購買樓花，購入日出康城第五期的MALIBU單位，胡仔一家人最近總動員一起收樓，3名子女更對新居入伙非常高興。提到置業的貼士，胡仔認為，購買樓花首要考慮是選擇優質發展商：

會德豐給我的感覺，很年青、有活力，適合上班一族、首置人士，以及有小朋友的家庭，當時我和太太參觀MALIBU示範單位時，覺得基本裝修有品味，十分切合我們的喜好，景觀方面更有山又有海。

June也對收樓的過程感到非常滿意：「發展商特別準備數對拖鞋給業主，並提供一次免費全屋清潔消毒服務，十分貼心。我們也有委託驗樓師驗樓，結果整體評分相當高，發展商修繕團隊亦立即跟進執修細位。」

除了單位質素外，熱愛運動的胡諾言亦對會所設施有很高評價：「健身室好新淨，訓練器械亦相當齊全，而且可連接空中花園。」至於June則非常滿意會所：「會所設有室內泳池及室外無邊際泳池，可盡覽臨海景觀，另外會所設有宴會廳，連接廣闊花園，很切合有小朋友的大家庭需要，用來舉辦家庭或朋友聚會。希望疫情過後，可相約親友一同聚會。」

夫婦二人認為，香港人都希望居住環境可以不斷改善，目標向來都是「上車」、「樓換樓」、「細屋換大屋」。June認為，如有穩健財政能力，衡量過自己能力後，不妨直接購買大單位，善用首置名額之餘，大單位亦相對實用。