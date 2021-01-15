【校長專欄】子女埋怨爸媽日夜嘮叨「你好煩」 校長媽媽：對子女總是放心不下

「你好煩！你好煩！你好煩！」根據非正式統計，疫情下，每個家庭的每名成員，包括家長和子女，心裡或多或少都會呈現這句話，甚至宣之於口，成為口頭禪。其出現頻率僅次於「快啲啦！快啲啦！」

我猜我是眾多有此感同身受者之一，不論是「被埋怨好煩」或「覺得人好煩」都經常交替出現。本來「被埋怨好煩」，乃是家有青少年期子女的家庭常態，加上疫情下，部分雙職父母改為在家工作抗疫，雙方「被埋怨好煩」的頻率，只會有增無減。

我最近偶然也會在家工作，每當我專注工作時，家中總有不同的家庭成員嚷着要幫忙。趕文件的當下，「好煩」二字頓時又會在腦中呈現。白天很快過去，我每天都要待夜䦨人靜之時， 才可專注工作。換轉角度想一想，我終於明白為何青少年人常常嫌大人很煩。其實，他們真正想說的是：Leave me alone! 他們需要空間。

不過，話說到底，不是家長們不想給予年輕人空間，而是我們做家長的，對子女總有放心不下的事情，無時無刻都想提醒他們， 期望他們能每天點點滴滴積累，長本領。

自問已是不「囉唆」的媽媽，最近也按捺不住，溫柔地問了大兒子：「其實當你說『你好煩！』的時候，你意思是已知道我要說的是什麼？ 還是無論我說些什麼你都不想聽了？」他半帶嘲笑地回答：「你說的我都已知道了啦」，我倒覺得奇怪 ：「是嗎？怎麼看不到你行動上有轉變？當你沒有轉變，我就會認為你沒有留心聽，我每隔一段時間就會再提一下了！」他笑笑說：「是的，但你也不用重複提我了，時候到了，我自然會改變！」忽然我又頓悟了，天下子女都在考驗媽媽的「佛系耐受性」。

作為父母，難免對子女久不久就「囉唆」一下；孩子也會「奉旨」似的對父母嚷着「你好煩！」不過回心一想，疫情下在家「困獸鬥」，打開心窗說亮話，也是蠻不錯的！起碼，雙方在氣氛良好的情況下，透過真誠溝通，彼此了解多一些，感情也會有所增長呢！下次當大家再認為子女或父母難纏的時候，不妨嘗試營造輕鬆的氣氛，加點幽默感去互相了解對方多一點吧！

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