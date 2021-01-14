【社交網站移民】Facebook站外動態出賣個人私隱？　教你八步關掉功能

▲ Facebook早在去年1月28日推出名為「Facebook站外動態」（Off-Facebook activity）（iStock）

大家有沒有曾出現一個情況，明明則在網頁上找尋某物件或事件的資料時，轉到社交平台後便出現剛搜尋的物件或事物的相關廣告?

近年市民網絡安全意識不斷提高，注重私隱保護自己。近日，通訊軟件WhatsApp更新私隱條款，列明將會與Facebook共享用戶資訊，隨即引發全城狠批。然而，除了用戶的聯絡資料、電話資料以外，究竟Facebook能夠得到我們的甚麼資訊？

有網民發現，Facebook能夠看到用戶查看的網站，或知道自己曾用自己的Facebook帳戶登入那些網站，遂感到非常擔心。該貼文一出後，隨即引發網民熱議，紛紛查看後發現有詳細的網站瀏覽記錄。

Facebook早在去年1月28日推出名為「Facebook站外動態」（Off-Facebook activity），其功能是讓用戶查看和控制應用程式、網站與 Facebook 所共享的資料，並且能夠監看第三方應用在你的帳號上或許權限的內容。

這功能令Facebook可以將用戶的興趣，與在Facebook下廣告的商戶進行配對，令他們的廣告能夠出現在用戶眼前。

清除「站外動態」功能六步曲：

第一步：設定和隱私設定 （Settings & Privacy） 第二步：設定（Settings） 第三步：Facebook站外動態（Off-Facebook activity） 第四步：清除記錄（Clear History） 第五步：按一次「清除記錄」確定（Clear History）

若要完全關掉「Facebook站外動態」，則可以：

在第四步顯示「清除記錄」的介面上按「更多選項」，在彈出的目錄上按「管理未來動態」，進入頁面後再按「管理未來動態」，關上「未來的Facebook站外動態」

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值得注意的是，如用戶的Facebook帳戶與某些應用程式有連結，關掉「Facebook站外動態」或會影響其功能，因此在關掉前需看清字句。

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記者：曾卓鋒