梁美芬投訴政府Hea答質詢　「我睇咗啲乜嘢？」

▲ 梁美芬批評政府回覆含糊其辭。（資料圖片）

民主派總辭後，建制派在立法會似乎不敢怠慢，近期更不時在立法會不同會議要求政府官員不可以如走過場，亦有建制議員批評，政府官員回答議員口頭質詢過於冗長、重複等。不過，政府似乎在回覆書面問題上亦未能滿足議員要求。

經民聯議員梁美芬日前向食物及衞生局局長發書面質詢，要求政府交代過去一年，衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心總監黃加慶以及傳染病處主任張竹君等人，出席疫情簡報會和其他記者會的次數；並指張竹君持續超過11個月，差不多每天出席疫情簡報會，質問衞生署有無檢討署內人員的工作分配是否恰當？

▲ 政府回覆梁美芬書面質詢。（梁美芬Facebook圖片）

不過政府書面回覆時，並沒有回答陳漢儀、黃加慶及張竹君等人出席疫情簡報會的次數，僅稱「在2020年，政府共舉行超過300場記者會和疫情簡報會。」又稱衞生署因應疫情發展和抗疫工作的運作需要，適時調配人手應對疫情。「同事各有分工，在不同的崗位擔當專業角色，推展部門各項防疫抗疫工作。」

收到回覆的梁美芬得不到想要的答案，直問「乜真係咁難答咩？」、「局長答咗啲乜嘢？」。事實上，昨日梁美芬在立法會口頭質詢環節時，已就早前有800位市民延遲收到檢測通知一事，以及緊密接觸者因未及送往隔離營而倒斃家中一事要食衞局局長陳肇始問責，直問如果陳肇始認為政府延誤政策沒有人要負責，「你會唔會負責？」當時陳肇始承認，檢測結果通知方面應改善，又指相關個案正在調查中，所以沒有補充。

事後梁美芬和傅流螢說，自己是陳肇始講，才知道事件正在調查中，又稱自己不相信真的有人正在調查，「因為答覆全部都是Hea答」，但仍會去信要求交代現在由誰負責調查。

她又提到早前離世的好友李偲嫣及其丈夫謝鋮浚檢測是陰性，但之後「復陽」一事，認為局方應該交代，之前遲遲未收到檢測結果、但屬陰性的800位市民，是否亦有「復陽」的情況？亦應該檢查採樣過程或承辦商有無問題，「但他們的回覆都是含糊其辭」，認為政府是「不敢復查」。她又指，現時最大的問題是「局長覺得沒問題。」表明「唔會讓她」，一定會追究到底。

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