【新冠疫苗】政府強調緊急使用疫苗前須專家嚴格審視　衞生署正向製造商跟進以取得數據

▲ 政府發言人今日（14日）強調所有在香港使用的新冠疫苗必須符合相關要求和程序，按規例批准緊急使用。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府最快下月起為市民注射新冠疫苗。政府發言人今日（14日）表示，強調所有在香港使用的新冠疫苗必須符合相關要求和程序，按照《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）審批作緊急使用，以確保有關疫苗符合安全、效能和質素的要求。



發言人指，《規例》訂明疫苗製造商或其代理、入口或批發商提交申請，尋求批准作緊急使用的條件和程序。申請者須提交有關疫苗的第三期臨床研究數據、海外批核的情況，以及其他與疫苗的安全、效能及質素相關的資料。顧問專家委員會會審視有關疫苗的資料，並向政府提出清晰建議，當局批准認可疫苗作緊急使用前，會先考慮委員會的意見。



發言人重申，政府會爭取疫苗早日供港，確保有關疫苗符合安全、效能和質素的要求，以及按照《規例》相關要求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。衞生署正向各與政府達成採購協議的疫苗製造商積極跟進，以盡快取得有關數據作評估及審批。在未有獲得個別疫苗的正式數據及專家意見前，政府呼籲市民小心核實網上有關疫苗的資訊，切勿隨便相信未經核實的傳聞。

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責任編輯：徐紹軒