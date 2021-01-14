【確診大廈】油尖旺區錄9宗感染續成最多個案地區 美孚新邨4期、元朗朗屏8號等屋苑上榜
社會 21:13 2021/01/14
本港新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增29宗確診個案，其中3宗為輸入個案，26宗屬本地感染，當中2宗與中九龍幹線群組相關，2宗將軍澳藍田隧道群組，13宗暫時源頭不明。另外有約30多宗初步陽性個案。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區個案最多，錄9宗個案。美孚新邨4期百老匯街91號、元朗朗屏8號1座、上水威尼斯花園1座等屋苑也有上榜。
灣仔區 （1宗個案）
- 灣仔春園街18號
黃大仙區 （1宗個案）
- 慈雲山慈正邨正暉樓
九龍城區 （2宗個案）
- 九龍城啟晴邨欣晴樓
- 土瓜灣興仁街10號
油尖旺區 （9宗個案）
- 油麻地瑜德大廈 （2宗個案）
- 油麻地廟街210號
- 油麻地彌敦道462號
- 油麻地新填地街24號
- 油麻地新填地街30號
- 油麻地金勳大廈
- 油麻地上海街163-165 號（2宗個案）
深水埗區 （4宗個案）
- 深水埗南方樓
- 長沙灣長沙灣邨長欣樓
- 長沙灣麗翠苑麗森閣
- 荔枝角美孚新邨4期百老匯街91號
觀塘區 （2宗個案）
- 觀塘天香花園大廈
- 觀塘安達邨智達樓
葵青區 （1宗個案）
- 葵涌石蔭邨仁石樓
元朗區 （2宗個案）
- 元朗新元朗中心3座
- 元朗朗屏8號1座
北區 （1宗個案）
- 上水威尼斯花園1座
西貢區 （1宗個案）
- 將軍澳景林邨景桃樓
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責任編輯：徐紹軒