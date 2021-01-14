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【確診大廈】油尖旺區錄9宗感染續成最多個案地區　美孚新邨4期、元朗朗屏8號等屋苑上榜

社會 21:13 2021/01/14

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本港今日新增29宗個案，當中26宗屬本地感染，元朗朗屏8號1座有1宗個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增29宗確診個案，其中3宗為輸入個案，26宗屬本地感染，當中2宗與中九龍幹線群組相關，2宗將軍澳藍田隧道群組，13宗暫時源頭不明。另外有約30多宗初步陽性個案。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區個案最多，錄9宗個案。美孚新邨4期百老匯街91號、元朗朗屏8號1座、上水威尼斯花園1座等屋苑也有上榜。

灣仔區 （1宗個案）

  • 灣仔春園街18號

黃大仙區 （1宗個案）

  • 慈雲山慈正邨正暉樓

九龍城區 （2宗個案）

  • 九龍城啟晴邨欣晴樓
  • 土瓜灣興仁街10號

油尖旺區 （9宗個案）

  • 油麻地瑜德大廈 （2宗個案）
  • 油麻地廟街210號
  • 油麻地彌敦道462號
  • 油麻地新填地街24號
  • 油麻地新填地街30號
  • 油麻地金勳大廈
  • 油麻地上海街163-165 號（2宗個案）

深水埗區 （4宗個案）

  • 深水埗南方樓
  • 長沙灣長沙灣邨長欣樓
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣
  • 荔枝角美孚新邨4期百老匯街91號

觀塘區 （2宗個案）

  • 觀塘天香花園大廈
  • 觀塘安達邨智達樓

葵青區 （1宗個案）

  • 葵涌石蔭邨仁石樓

元朗區 （2宗個案）

  • 元朗新元朗中心3座
  • 元朗朗屏8號1座

北區 （1宗個案）

  • 上水威尼斯花園1座

西貢區 （1宗個案）

  • 將軍澳景林邨景桃樓

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒

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