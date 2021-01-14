家務助理大掃除以清洗水喉隔氣作賣點　工程師：自行拆開U型儲水管或造成感染風險

▲ 工程師學會會長源柏樑。(經濟日報資料圖片)

農曆新年將至，不少家庭習慣聘請家務助理為家居大掃除，香港家務助理總工會指受疫情影響，有不少家庭因擔心傳播病毒，不再聘用家務助理上門大掃除，至今僅接獲零星查詢，為吸引市民聘用家務助理，會額外為僱主清潔及消毒水喉U型隔氣口。不過，有專家指出，如僱主所居住的大廈為確診大廈，自行拆開U型隔氣口，U型水管的儲水會失去水封壓力，或會造成感染風險。

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香港家務助理總工會早前指，只要僱主能幫忙拆開喉管，就可幫忙清洗水喉隔氣，希望可以成為疫情下的一個賣點。工程師學會會長源柏樑表示，所謂U型儲水管，作用是阻隔污染物等從下水道進入室內，故U型儲水管內需要有一定高度的水位，才可以成為一道屏障，如果水太多或太少，就會出現阻隔無效。而注入適量的清水，目的是避免排水管內氣體，克服水封壓力，否則會令帶有病毒的氣體進入屋內。

他指，若有人自行拆開U型儲水管，「會立即漏氣」：

如果該大廈屬確診大廈，帶有病毒的氣體會立即進入室內，所以拆開後要立即以膠布及膠紙密封，並打開抽氣扇避免氣體積聚，所以如非必要，例如淤塞，最好還是讓專業人士處理較好，否則都會有確診風險。

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記者：洪芷晴