  • 15°C
香港時間 : 2021114日 (週四) 23:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家務助理大掃除以清洗水喉隔氣作賣點　工程師：自行拆開U型儲水管或造成感染風險

社會 22:27 2021/01/14

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

工程師學會會長源柏樑。(經濟日報資料圖片)

農曆新年將至，不少家庭習慣聘請家務助理為家居大掃除，香港家務助理總工會指受疫情影響，有不少家庭因擔心傳播病毒，不再聘用家務助理上門大掃除，至今僅接獲零星查詢，為吸引市民聘用家務助理，會額外為僱主清潔及消毒水喉U型隔氣口。不過，有專家指出，如僱主所居住的大廈為確診大廈，自行拆開U型隔氣口，U型水管的儲水會失去水封壓力，或會造成感染風險。

家務助理大掃除今年預約量減半　時薪凍價維持130至150元，詳情即看：【下一頁】

香港家務助理總工會早前指，只要僱主能幫忙拆開喉管，就可幫忙清洗水喉隔氣，希望可以成為疫情下的一個賣點。工程師學會會長源柏樑表示，所謂U型儲水管，作用是阻隔污染物等從下水道進入室內，故U型儲水管內需要有一定高度的水位，才可以成為一道屏障，如果水太多或太少，就會出現阻隔無效。而注入適量的清水，目的是避免排水管內氣體，克服水封壓力，否則會令帶有病毒的氣體進入屋內。

他指，若有人自行拆開U型儲水管，「會立即漏氣」：

如果該大廈屬確診大廈，帶有病毒的氣體會立即進入室內，所以拆開後要立即以膠布及膠紙密封，並打開抽氣扇避免氣體積聚，所以如非必要，例如淤塞，最好還是讓專業人士處理較好，否則都會有確診風險。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

香港 家居 工程師學會 壓力 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
14:40 2021/01/13
【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
11:00 2021/01/13
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異