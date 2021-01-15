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【新冠肺炎】新增4間食肆曾有確診者到訪　32歲確診男救護員曾到青衣六記及荃灣龍門一番

健康 10:34 2021/01/15

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新增4間食肆曾有確診者到訪，其中3間集中在荃灣葵青區。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增29宗確診個案，其中3宗為輸入個案，26宗屬本地感染，當中2宗與中九龍幹線群組相關，2宗將軍澳藍田隧道群組，13宗暫時源頭不明。另外有約30多宗初步陽性個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再有4間食肆曾有確診人士到訪，其中3間集中在荃灣葵青區。

根據衞生防護中心資料，新增4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 葵青 涌美老屋村 92 號 六記 08/01/2021 9334
  • 荃灣 中染大廈 龍門一番 上海·紫砂燉湯 08/01/2021 9334
  • 灣仔 建康大廈 大快活 11/01/2021 9358
  • 葵青 福蔭大廈 海寶漁港 11/01/2021 9363

個案編號9334患者為32歲男確診救護員，曾先後到位於青衣涌美老屋村92號的「六記」，以及荃灣中染大廈「龍門一番 上海．紫砂燉湯」。

確診大廈名單：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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