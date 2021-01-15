【歲月不饒人】婚後被嘲食軟飯兼走樣變醜男　袁偉豪發長文反駁：努力賺錢照顧老婆

▲ 婚後走樣被指似王祖藍阮兆祥，袁偉豪發長文反駁被網民指EQ低。

今年即將踏入四字頭的袁偉豪，日前穿上太太張寶兒為其設計的戰衣一同出席《萬千星輝頒獎禮2020》，可是事後袁偉豪被網民指婚後極速走樣、瞬間衰老，又指他跟王祖藍、阮兆祥似樣。

身為前香港先生的袁偉豪留意到網上的批評，昨晚（1月14日）在個人社交網站撰長文回應：「你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！」

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▲ 這張照片中的袁偉豪被指似阮兆祥。（Facebook圖片）

袁偉豪負評不斷

袁偉豪去年底與拍拖3年的女友張寶兒結婚，一直以來都對太太有讚無彈，指她對自己的興趣發展無比支持，不過袁偉豪卻對外界指他「入贅」、靠外家置業等，引來不少嘲諷。

日前，袁偉豪在《萬千星輝頒獎禮2020》，與好友兼拍檔周柏豪憑《兩個小生去Camping》獲「最佳節目主持獎」，事後在社交網站貼出與太太在頒獎禮上的合照，並標記張寶兒透露他一身的裝扮由太太負責設計。

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▲ 而這張的照片則被指似王祖藍。（Facebook圖片）

袁偉豪被指老化走樣

照片中的袁偉豪一臉浮腫、眼皮下垂，感覺似笑非笑，當相憔悴。

由此有網民就此在討論區展開話題，發問「袁偉豪個樣發生咩事」，發帖網民直指現時的袁偉豪能以「醜男」二字作形容，又有人問他是否整容失敗、感覺像長期病患者，亦有網友指他的兩張照片分別跟王祖藍與阮兆祥相像，更有人問：「條友好似啲運行完晒，宜家覺得佢好似烏雲蓋頂咁。」

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▲ 袁偉豪在跟張寶兒拍拖前，樣貌明顯年輕俊俏得多。（網上圖片）

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同時，亦有不少網民回味他當年任模特兒的青春照片，慨嘆歲月不饒人。

另外，亦有網民分享袁偉豪於2016年《城寨英雄》中飾演牙佬的劇照，大讚當年是他的帥氣高峰期。

網民的討論竟引起袁偉豪本人的注意，他並在昨天深夜於社交網解釋自己的「外貌衰老」原因，以及反駁網友的批評：

身體的狀況有好時也有差時，每天趕著數十小時的拍攝進度，也不能吃飽，因為會肥導致上鏡不好看，其實很不容易，半天的假期也要趕著準備頒獎禮，起床做運動後隨即便要參加頒獎禮，我承認係有啲攰，因為我不想浪費這半天的數小時所以用去做運動，出來的效果並不是理想，冇辦法，是因為我不會浪費我人生上的每一個時刻，儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。 其實每一個人也會變老，能力越大責任越大，我努力去拼搏，努力工作賺錢來照顧家人，努力工作賺錢去照顧我老婆，努力工作去賺錢去供樓，那麼我面容略為攰一點也是正常的，好多謝你們的批評！請你地繼續去批評我，繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！ 我會繼續去 #好好建立自己生活

#口業

雖然在其帖文下有不少正面鼓勵的留言，但在討論區的原帖裡，則是較為直率的評語。

網民看到袁偉豪的帖文後，部份表示有感袁偉豪EQ不高，甚至留下更尖銳的回應：「網民講野係難聽係好harsh，因為呢啲就係觀眾內心真正既想法。我見好多綠葉臨記都比你受歡迎，努力咗咁多年都冇乜觀眾支持，有冇諗過其實自己唔適合呢行？」

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另外亦有網民指，藝人樣貌衰老並不是問題，但EQ低絕對有問題：「你扮到唔執著，但其實睇得出你真係好介意啲人話你。」

此外又有網民找出不少被取笑的男藝人，其中以黎諾懿作例子，大讚他對類似的報道回應得大方得體得多，著袁偉豪應要好好向前輩學習。

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