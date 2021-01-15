【潮物速報】日本人氣100円家品店Watts登陸香港　3,000款生活雜貨進駐沙田一田百貨

去日本旅行必定會逛100円店和300円店，除了港人熟悉DAISO，其實還有很多不同風格的平價生活雜貨店，像是Seria、CanDo、3coins等等。香港一田百貨剛剛就引入另一100円店人氣品牌「Watts」，於沙田店開幕。

Watts在日本有超過1,300間分店，是次首度登陸香港，先帶來近3,000款$12生活雜貨，類別包括廚房用品、浴室用品、清潔收納產品、個人護理、文具及電子產品、飾品雜貨、DIY工具、嬰幼兒產品、園藝工具等。

▲ 造型可愛的小朋友餐具。（一田提供）

在大家留家抗疫時，清潔收納產品可謂最幫到手，加上農曆新年將至，洗邋遢工具如窗刮、各式抹布及刷子、除塵轆、水桶、垃圾桶、棉被除塵拍打棒、磁磚/廁房爐頭/牆身去漬工具及不同大小材質的收納箱都派上用場，更有意想不到的百頁窗簾除塵掃、慳位晾衣架、晾鞋架這些大概只有日本人才能發明的小工具，必定幫到你開心打理家居！

▲ 各廚房小幫手，可輕鬆變身廚神。（一田提供）

而近期居家廚神湧現，廚房用品如日式碗碟、餐具、刀具、器皿等以極平價錢為你點綴餐桌。尤其還有不少日式料理、甜品、午餐便當製作工具，實用之餘更非常卡娃依！好似3way切蛋器、三文治壓模、飯團模具、香蕉存放器、蛋黃醬唧唧樽、果醬樽軟膠開蓋器等等，一口氣令自煮生活更繽粉有趣！

▲ 在大家留家抗疫時，清潔收納產品可謂最幫到手，加上農曆新年將至，幫輕過年洗邋遢。（一田提供）

▲ 日式碗碟、餐具、刀具、器皿等以極平價錢為你點綴餐桌。（一田提供）

想體驗下$12店的神奇魔力，不妨到店內逛逛尋寶，隨時買到超出$12價值數倍的用品，為居家生活加滿FUN！加上現在仍未能親身飛到日本，一於飛身到來一田沙田店找回「回鄉」的滿足感！

記者：May Lee