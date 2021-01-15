【新冠肺炎】英國研究指染疫者抗體保護力達83%　料可免疫5個月但殘留病毒可傳染他人

新冠肺炎肆虐全球，不少國家已為民眾提供多種新冠疫苗。英國公共衞生部門（PHE）一項最新研究發現，新冠肺炎康復患者抗體保護力達83%，能在最少5個月對新冠肺炎病毒免疫，比接種牛津疫苗更為有效，但殘留病毒可傳染他人。

綜合外媒報道，PHE研究由去年6月18日至11月24日間6,614名曾感染武肺的成年人，結果顯示，當中康復後的5個月期間只有44人再次染疫。PHE科學家指，數據代表過去染疫所得的抗體，可以大幅減低83%的再感染機率，亦減少出現嚴重症狀的可能性。

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帶領此項研究的英格蘭公共衞生部高級醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）指出，此研究採用每個月進行抗體測試的方式，比疫苗生產商僅憑症狀判斷，沒有考慮無症狀感染所得更為準確。

而牛津疫苗早前公布，志願在接種兩劑疫苗後，效用率為62.1%。霍普金斯對比數據指，患者染疫後得到的保護效果比牛津疫苗強。

另霍普金斯警告，雖然二次感染的機率較低，但仍意味著在2020年第一波染疫的人，有機會現在再度染疫。研究亦發現，無症狀感染者的病毒含量很高，代表雖然康復者有抗體，但仍可在毫無察覺下感染他人。

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責任編輯：羅嘉欣



