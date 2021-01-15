北京擬禁香港BNO持有人出任公職和公務員？　消息：料只針對一類港人

▲ 有傳北京擬禁香港BNO持有人出任公職和公務員，引起各方討論。

中央正準備出手應對英國國民海外護照（BNO）移民計劃，有傳北京擬禁香港BNO持有人出任公職和公務員。可靠消息指，此傳言不準確，北京只針對透過BNO移民計劃取得英國國籍的港人。

300萬港人可申BNO 難禁止

近日有傳媒指，北京擬禁在香港的BNO持有人出任公職和公務員，多個熟悉中方消息人士都表示，此傳言不準確。消息人士表示，香港有資格申請BNO的人士多達300萬人，他們隨時可以申請BNO，中方不可能禁止他們出任公職或公務員；北京今次主要針對的，只是透過BNO移民計劃取得英國國籍的人士。

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多名消息人士均指，中方較大機會採用的方案，是針對用BNO移民計劃取得英國護照的港人，取消其中國國籍，他們因而不再是香港永久居民；這樣的話，他們有些權利就會受到影響：

1）根據基本法第99條，除第101條的一些例外情況，在香港特區政府各部門任職的公務人員，必須是香港特別行政區永久性居民；換言之，這些用BNO移民計劃取得英國護照的港人，由於不再是永久性居民，也不可出任公務人員。



2）現時必須是香港永久居民才有投票權，因此他們或失去投票權。

料針對BNO移民 研取消中國籍

可是，這些失去香港永久居民身份的BNO移民港人，仍然是香港居民；換言之，他們若在港再住滿7年，也可取回永久居民身份。

本港的中層精英階層，不少人都持有外國護照，中央過去對於香港存在已久的雙重國籍問題，一向隻眼開、隻眼閉，今次中央出手處理英國BNO移民計劃，會否一併處理這個雙重國籍問題？熟悉中方消息表示，北京今次針對的是英國政府背信棄義，推出BNO移民計劃，如果把持有其他國籍的港人，例如加拿大、澳洲等，也牽涉其中，要考慮打擊面是否太大，也要顧及與相關國家的關係。

葉劉：不影響持其他國籍港人

近日就雙重國籍提出意見的行政會議成員葉劉淑儀，周日（10日）提出設下日期「死線」，此後獲外國國籍的港人，自動失去中國國籍權利，包括失去香港永久居民身份及選舉投票權。但她周三（13日）一改口風，強調只是持有BNO移民的港人，才喪失中國籍，有關建議不影響已取得其他外國國籍人士。她強調，提出建議目的，是希望想用BNO移民的人事前能想清楚。

撰文 : 傅流螢