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【家居意外】7個月大B女誤食洗衣珠送院　醫生︰吞下可引發呼吸道腸胃不適

兒童健康 10:50 2021/01/15

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台灣一名7個月大女嬰誤食洗衣珠，被送進醫院接受治療。

小朋友好奇心重，父母一個不留神隨時出意外。台灣一名7個月大的女嬰誤食洗衣珠，被送進醫院接受治療。有醫生指出洗衣珠顏色鮮艷，小孩子容易以為是糖果或食物，他們一旦吞下有機會引發呼吸道及腸胃不適。

警車變救護車急送女嬰入院

台灣的南投縣政府警察局中興分局本周三（13日）於facebook專頁發帖講述事件，本周二（12日）下午4時40分左右，一名何姓媽媽到警察局求助，表示其7個月大女兒誤食洗衣珠。母女曾由救護車送往草屯佑民醫院，惟院方表示無法處理，只有彰化基督教醫院設有兒童急診，因此請求警方幫忙送往彰化基督教醫院急救。

當時正值交通繁忙時間，警方得知情況危急，隨即以警車當救護車，接載母女一路鳴笛飛車趕往醫院，將原本1小時的路程縮短為25分鐘，以最快的時間送女嬰到醫院接受治療。

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媽媽感謝警方及時伸出援手，否則稍有延誤，後果可能不堪設想。幸女嬰入院經過治療後，已沒有大礙。

誤食洗衣珠可致呼吸道腸胃不適

台灣傳媒報道，彰化基督教醫院急診主治醫生陳亮任指出，市面上出售的洗衣珠顏色鮮艷，小朋友容易誤以為是食物而吞下。他解釋洗衣珠含有介面活性劑酵素，有機會引發呼吸道及腸胃不適。

他又提及小朋友一旦誤食洗衣珠，需送院接受抽血檢查及觀察，待情況穩定才能出院。

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責任編輯︰王明芳

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