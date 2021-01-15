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【強制檢測】消息：油麻地、佐敦等逾10幢樓宇強制檢測　料涉數千名居民

社會 11:29 2021/01/15

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油尖旺區在過去兩周有81人確診新冠肺炎。

本港新冠肺炎疫情持續，油尖旺區恐成重災區，政府消息指（15日）所有於彌敦道、佐敦道、廣東道、甘肅街一帶範圍的樓宇，如出現一宗新型冠狀病毒確診個案，該幢樓宇的居民須強制檢測，預料涉及10多幢樓宇、數千名居民；當局將於上述範圍設流動檢測站，市民亦可到梁顯利油麻地社區中心做檢測。

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消息指政府下午會出強制檢測令，明日開始生效，油尖旺過去兩周有81人確診新冠肺炎，其中油麻地新填地街20至26號自上月30日起出現首宗確診個案，截至昨日共錄28宗確診個案及1宗初步確診，涉至少15單位；新填地街20至26號雖為相通，惟上周五只有新填地街26號納入強制檢測名單，本周二則新增20、22、24號唐樓同須強制檢測，同時僅安排與出現個案單位、居同號同層住戶要檢疫，至昨日清晨當局才突然宣布要全幢居民撤離檢疫。防疫人員協助79名居民撤離，消息指他們被安排到觀塘帝盛酒店隔離，當中有一名住客疑發燒送院。

昨日（14日）新增29宗確診，包括13男16女，3宗屬輸入個案，26宗屬本地感染，當中2宗與中九龍幹線群組相關，2宗將軍澳藍田隧道群組，13宗暫時源頭不明；另外有約30多宗初步陽性個案，累計9,415宗病例。

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

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記者：伍瑋瑋

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