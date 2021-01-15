【泰國羽賽】德教練確診新冠肺炎球員續比賽　「鄧謝配」無奈退出感可惜

▲ 港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪今月出戰泰國兩站賽事。（資料圖片）

泰國羽毛球公開賽昨晚（14日）在曼谷舉行16強賽事，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪遇上德國組合Mark Lamfuss／Isabel Herttrich，惟世界羽聯（BWF）前日（13日）官方宣布一名德國隊教練確診，在該隊球手未有被安排隔離下，港隊最終無奈地因安全理由退賽。

謝影雪昨晚在facebook透露有關詳情，指對手因教練確診新冠肺炎而列為「緊密接觸者」，經香港體育學院、香港羽毛球總會及奧委會討論後決定退賽，雖然對方接受多次檢測結果呈陰性，但是考慮到有21天潛伏期，所以還是覺得比較危險。

她又坦言，心情的確很失落，因為今次比賽已經準備很久，12月中已經進入體院封閉訓練，訓練狀態亦很有成果，希望可以在這次比賽重拾比賽節奏。對於今次無奈退出比賽，她覺很可惜，感覺之前辛苦的成果有點白費。她與拍檔亦尊重體院的決定，因為後面還有其他比賽，亦希望BWF可以更全面保障運動員，令同類事件不用再發生。

受新冠肺炎疫情影響下，香港羽毛球隊自去年3月全英賽後停戰，一直留在體院閉關訓練，一眾球員只參加過早前的全港公開賽。其中7位球手包括男單伍家朗、李卓耀；女單張雁宜；以及兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪、張德正／吳詠瑢今月到泰國角逐兩站賽事。

至於另一對港隊混雙組合張德正／吳詠瑢就僅花29分鐘便以直落兩局21:12、21:17擊敗印度組合Satwikariraj Rankireddy／Ashwini Ponnappa，殺入8強後硬撼4號種子韓國組合徐承宰／蔡侑玎。

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責任編輯：陳子謙