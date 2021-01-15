民政事務局局長政治助理黎穎瑜　以照顧家人為由請辭下周三離任

▲ 民政事務局局長政治助理黎穎瑜以照顧家人為由請辭。

昨日（14日）傳出民政事務局政治助理黎穎瑜請辭。今日（15日）局方回應傳媒查詢時表示，黎穎瑜由於需要照顧家人，已經提出請辭；她現正休假，將於本月20日正式離任。局長徐英偉感謝黎穎瑜任期內作出的貢獻，並衷心祝願她生活美滿。

今年44歲的黎穎瑜，加入政府7年多，最初出任勞工及福利局政治助理，時任局長為張建宗。她在2017年順利過渡，改為出任民政務事局政治助理。她加入政府前則曾擔任齊心基金會副行政總裁，也曾在智經研究中心出任政策倡議總監。

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今屆政府過去都曾出現人事變動，去年4月政府大改組，就有4名局長離職。不久，時任財經事務及庫務局政治助理楊寶蓮，跟隨被撤換的局長劉怡翔步伐，在社交網上宣布「裸辭」，所以黎穎瑜是第二名請辭的問責團隊成員。

政治助理的薪金，並非劃一計算，而是按照個別資歷、相關經驗等，介乎局長薪酬的25至35%。根據去年的立法會文件，政府在2020至21年度預留146萬元，作民政局政治助理薪金，但問責團隊去年減薪1成，料黎穎瑜的月薪約10.9萬元。

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記者：陳麗娜