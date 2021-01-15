【開心速遞】Peter酒後吻Ma姐有望成新CP　何綺雲與樹蛙演對手戲：牠很可愛【有片】

▲ Peter同Ma姐幾時會成為一對？

TVB皇牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》塑造了多對CP，包括大小姐（林淑敏飾）和送水輝（許家傑飾）、安仔（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）、若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）等，全都大受觀眾歡迎。

Ma姐（何綺雲飾）和Peter（杜大偉飾）這對歡喜冤家在昨晚（1月14日）《愛‧回家之開心速遞》繼續互相戲弄之餘，更有接吻場面，Ma姐和Peter成為CP的機會又行前一大步。

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Peter飲醉出事

昨晚的第1119集《開心速遞》劇情講述Peter、May（趙希洛飾）等人抽到酒會的門票，Ivan（鄧永健飾）未能出席，託Peter代為照顧May。

可是在酒會上，邀美女喝酒的Peter卻飲醉，他只記得曾吻個一位女士，而他醒來卻見May醉倒在身旁，於是他擔心錯吻「朋友妻」。

Peter及後試探May與Ivan，發現May似已忘記酒會發生之事，以為可鬆一口氣。

Ma姐卻自稱目睹Peter在酒會上吻了不該吻的人，藉此要脅Peter，對他任意使喚，藉此戲弄他。

最後Peter最終識破Ma姐的圖謀，遂設法還以顏色，計劃叫Ma姐找來樹蛙接吻，卻被Ma姐識穿並再次作弄他。

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觀眾期待再續情緣

何綺雲於社交平台貼出花絮照，並寫道：

我的新竉物😂😂😂 #愛回家之開心速遞

#何綺雲 #第1119集

#杜大偉

#飯樹娃

其實何綺雲與杜大偉早於第一輯的《愛回家》已是CP，當時分別演細楊生與Maggie的他們在劇中已經歷拍拖到結婚生仔，不少觀眾很期待他們在《愛‧回家之開心速遞》再續幕前情緣。

對此於Peter和Ma會否成為情侶，何綺雲回覆TOPick指：「我希望Peter和Ma姐是歡喜冤家，可製造更多笑料出來，相信是大家都喜歡的方向。我覺得Peter雖然並非Ma姐的理想情人，但若他們最終成為一對便是最好，過程便可有更多好玩的事。人生如此，遇上一個覺得沒可能的人，卻竟然就是他。」

另外，談到在劇中她要與樹蛙一起演戲，甚至把牠放在手掌上，甚至彼此近距離幾乎吻向樹蛙，一向愛護動物的何綺雲卻稱：「我不怕啊！牠很可愛，一點也不怕。」

同場加映：何綺雲專訪