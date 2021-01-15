【勁歌金曲2020】關心妍搶走關菊英獎座成經典　重溫黃宗澤+吳若希難忘得奬場面

《勁歌金曲總選2020》將於1月17日（周日）舉行，歷年《勁歌》有不少難忘經典場面，其中2008年關心妍一時失魂，搶走關菊英得獎歌曲，至今仍被網民奉為經典。當事人關心妍近日就在社交媒體重提當年事件，並指現在已再沒有感尷尬。

在08年《十大勁歌金曲頒獎典禮》上，當年關菊英奪得「傑出表現獎金獎」，關心妍卻不知甚麼原因，以為自己得獎，更飛快台在搶走關菊英手中的獎項，並向菊姐擁抱，場面十分尷尬。後來得司儀糾正，關心妍才不好意思地奬給回菊姐。

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此幕「經典」畫面，被網民喻為歷年《勁歌》最難忘事件，關心妍亦因此事被戲謔多年。近日關心妍在抖音重提此事，並用手機重溫當年從菊姐手上搶走獎項片段。

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Jade邊笑邊看，稱現在回看已沒有當年的尷尬，更大笑解釋：「好多朋友問我其實當其時我諗緊咩，其實我真係聽錯，同埋真係一嚿雲，同埋真係好尷尬嘅。」

▲ 關心妍笑著重溫當年搶獎事件。（影片截圖）

關心妍又唱出鄭少秋的《笑看風雲》中一段「誰沒有一些得不到的夢，誰人負你負我多；誰願意解釋為了甚麼一笑已經風雲過」，表達自己再沒放在心上。

近年經典場面

《勁歌金曲》歷經多個世代，不計早年的張國榮梅艷芳等的巨星時期，在千禧年後的《勁歌》也有不少集體回憶。

吳若希喪笑喪笑

菊梓喬在《勁歌金曲頒獎禮2018》首度奪得「最受歡迎女歌星」，當時另一位「星夢一姐」吳若希（Jinny），被網民發現宣布HANA奪獎時，全程喪笑拍掌，網民形容十分浮誇，難分是祝賀抑或嘲笑。

Eason黃宗澤合唱

08年，由藝員變歌手入樂壇的黃宗澤，在《勁歌總選》台上跟一眾新人玩遊戲，Bosco當時被陳奕迅抽中，二人合唱《K歌之王》，黃宗澤當時稱站在Eason旁非常緊張，因此自覺表現不佳，二人合唱片段亦被瘋傳多時，直至近年黃宗澤在廣告再唱惡搞版《發夢之王》，以示能放下心結。

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的士陳熱舞

同在08年《勁歌總選》，陳偉霆勇奪勁歌男新人金獎，台上演首本名曲《TAXI》，勁歌熱舞片段，無負「的士陳」風采。

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頒錯獎給王菀之

07年《勁歌金曲總選》上，司儀曾志偉公布傑出表現金獎為王菀之奪得，當Ivana講完得獎感受，才發現換錯信封，原來得獎者是張敬軒，Ivana由得獎變頒獎，真係「Super」！

古巨基爆喊

當年古巨基入行14年，古巨基在08年首次成為最受歡迎男歌星，台上基仔獲獎時哭成淚人，更點名感謝當時的助手兼女友（即現任太太）Lorraine，一直對自己不離不棄，場面感人。

廚房宣言

2001年，許志安在勁歌金曲頒獎典禮上奪得「最受歡迎男歌手」，當時安仔台上哽咽：「我記得幾年前在她的廚房裡說，如果有一天你獲女歌手獎，我獲男歌手獎就好。」台下Sammi亦感動落淚，「廚房宣言」當年感動無數粉絲。

同場加映：糖妹專訪