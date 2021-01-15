如何挑選真正有機配方？ 辨清產品上的國際有機標誌

讓寶寶健康快樂成長，是為人父母的最大願望。寶寶吃得安心，順應自然成長，才能盡展天賦。尤其在現時更講求品質安全和營養吸收的時候，更應較為謹慎，但應如何確認配方奶粉是真正有機認證?

國際有機認證 嚴格監控品質

能夠獲得國際有機認證，才是信心保證之選。坊間有不少品牌標榜售賣「有機」產品，但這些產品是否真正有機? 建議大家於選擇時留意產品標籤上是否印上有機標誌，例如歐盟有機認證，而並非純粹自稱為有機。

ILLUMA® 有機配方經愛爾蘭有機認證機構IOA認可， 全線榮獲歐盟有機認證，從原料、生產過程、包裝，到製成品，通過至少 350 項品質檢查，達到國際級品質、衛生及食品安全標準*，守護專屬寶寶的有機純淨。

*生產廠房達到ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, FSSC 22000 國際級品質、衛生及食品安全標準

優質有機奶源 守護專屬寶寶的有機純淨

守護孩子健康，讓他們吃得放心，奶源的質素固然重要。ILLUMA® 有機配方奶源源自有機牧場，以長達3年時間來凈化，並以天然母乳優先餵哺初生小牛，飲用純淨水源，從源頭打造高品質的純淨營養。

有機親和配方 啟迪原美天賦

ILLUMA® 有機配方獲最多受訪媽媽認同，視為最親和人體有機品牌*的幼兒配方奶粉。

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*根據Kantar市場調查公司於2019年5至7月進行的街頭問卷調查。調查對象為年齡介於25-45歲及有決定嬰幼兒配方奶粉牌子的母親，並每日最少一次用奶粉餵哺其0-7歲的小孩。樣本數目為909名

重要聲明：建議在嬰兒出生的首六個月內進行純母乳餵哺，然後引入足夠營養的輔食，以及持續母乳餵哺至兩歲或更長時間。ILLUMA®親和人體®有機配方第三階段不是母乳代用品。寶寶的生長速度各有不同；請向您的醫護專業人員查詢有關寶寶開始接受本產品的適當時間。WYETH®及惠氏®為Wyeth LLC. 之註冊商標，授權下使用。www.illuma.com.hk

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（資料由客戶提供）