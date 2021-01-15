【淚灑鏡頭】CNN記者醫院直播疫情傷心落淚　哽咽呼籲做好防疫：不要讓病毒奪去家人

▲ CNN記者醫院直播疫情時傷心落淚。

新冠肺炎疫情持續，美國確診人數超過2380萬，死亡達39萬人。疫情嚴峻，有線電視新聞網（CNN）一名女記者在直播期間忍不住淚灑鏡頭，呼籲群眾做好防疫，不要讓自己成為下一個染疫者。

CNN記者Sara Sidner周二前往採訪一個被疫症奪去母親及繼父的女士Juliana Jimenez Sesma，這對夫婦離世後11天，只能在停車場舉行喪禮。當Sidner問Sesma：「你們共有多少人染疫？」Sesma回答：「我們所有人。」

Sidner在報道時，忍不住情緒，在直播中幾度哽咽，更當場落淚：

這是我採訪的第10間醫院…對不起…這是第10…對不起…

我要克服…這是我採訪的第10間醫院。

Sidner指自己看見這些家庭的經歷，目睹他們痛徹心扉，實在是太難受。繼而她抹去淚水，並雙手合十祈禱。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

主播Alisyn Camerota與Sidner連線後表示她不需要道歉，又指在這艱苦的一年中，Sidner在前線的報道，大家一直有目共睹。

Sidner之後表示，沒有人應該經歷這些家庭的傷痛，呼籲群眾好好保護自己：

請聆聽這些家庭呼籲，不要讓這種事發生在你身上。請盡一切能力，不要讓病毒奪去你的家人、鄰居和朋友。教師、醫生和消防員，這些人都會保護你，但你必須做好本份。

相關影片如下：

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣