  • 21°C
香港時間 : 2021115日 (週五) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保暖大法】過期暖包不要丟棄　女子用過期9年暖包威力依然強大【附7款暖包持久力】

保健美顏 12:17 2021/01/15

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

過期暖包威力依然強大

天氣寒冷，大家也紛紛出動保暖內衣、暖包等各種方法禦寒。若買了一大堆暖包，用不完，放著放著就過期，應該丟棄嗎？因暖包缺貨，台灣一名女子近日找出過期9年的暖包，在網上表示「威力依然強力」。其他網友見狀，亦紛紛展示「收藏」家中多年的暖包。

該名女子在facebook群組「我愛全聯-好物老實説」上載相片分享經歷指，當初有人送了一批暖包給她，但因幾年來的冬天也不冷，故沒拆封，一直擱在家裡。至近日才找出過期的「小白兔」暖包來給孩子用，但暖包仍然發熱，她直言「過期威力依然強大」。從相片可見，該暖包的製造日期已是2012年。

她又問其他網友，有沒有誰家的暖包比她過期更久，引來大家熱烈討論，有人同樣表示家中有很多仍會發熱的過期暖包。另外，不少網民紛紛展示「珍藏」多年的暖包，製造年份為2011年、2010年、2008年、2007年、2006年的都有。但最厲害是，有人展示有效年份是1989年的暖包，事主於2019年使用時暖包仍然發熱，過期足有30年！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

實測7款暖包持久力

TOPick曾在市面搜羅7款暖貼，並在香港大學理學院講師麥嘉慧的指導下，進行12小時測試，將暖貼放進可隔熱的發泡膠容器，再用棉花封頂，模擬暖貼貼在厚衣物內，以溫度計量度溫度變化。並假設一開始所有溫度計顯示為零度，再測試各款暖貼的上升溫度。點擊下圖睇結果：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【同場加映】中醫師教你KO手冰腳凍　保暖腎俞穴+風池穴預防宮寒

女士們很容易手冰腳凍，所以注意穴位保暖很重要！註冊中醫何慧欣為我們講解手冰腳凍的原因，教我們保暖甚麼穴位，不要受寒。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【保暖大法】90%人用錯暖包　專家教4個位置放暖包最保暖
13:44 2020/12/30
【保暖大法】90%人用錯暖包　專家教4個位置放暖包最保暖
【保暖大法】UNIQLO HEATTECH愈穿愈凍？　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法
10:42 2020/12/07
【保暖大法】UNIQLO HEATTECH愈穿愈凍？　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法
【保暖大法】日本節目實測冚錯被溫差可達4°C　專家教最保暖正確蓋被法
17:31 2020/12/02
【保暖大法】日本節目實測冚錯被溫差可達4°C　專家教最保暖正確蓋被法
健康養生 護理 網絡熱話

最高瀏覽

【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
19:22 2021/01/14
【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
13:32 2021/01/14
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸　法醫驗屍報告出爐曝真實死因
12:03 2021/01/14
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸　法醫驗屍報告出爐曝真實死因