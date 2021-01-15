【保暖大法】過期暖包不要丟棄　女子用過期9年暖包威力依然強大【附7款暖包持久力】

▲ 過期暖包威力依然強大

天氣寒冷，大家也紛紛出動保暖內衣、暖包等各種方法禦寒。若買了一大堆暖包，用不完，放著放著就過期，應該丟棄嗎？因暖包缺貨，台灣一名女子近日找出過期9年的暖包，在網上表示「威力依然強力」。其他網友見狀，亦紛紛展示「收藏」家中多年的暖包。

該名女子在facebook群組「我愛全聯-好物老實説」上載相片分享經歷指，當初有人送了一批暖包給她，但因幾年來的冬天也不冷，故沒拆封，一直擱在家裡。至近日才找出過期的「小白兔」暖包來給孩子用，但暖包仍然發熱，她直言「過期威力依然強大」。從相片可見，該暖包的製造日期已是2012年。

她又問其他網友，有沒有誰家的暖包比她過期更久，引來大家熱烈討論，有人同樣表示家中有很多仍會發熱的過期暖包。另外，不少網民紛紛展示「珍藏」多年的暖包，製造年份為2011年、2010年、2008年、2007年、2006年的都有。但最厲害是，有人展示有效年份是1989年的暖包，事主於2019年使用時暖包仍然發熱，過期足有30年！

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實測7款暖包持久力

TOPick曾在市面搜羅7款暖貼，並在香港大學理學院講師麥嘉慧的指導下，進行12小時測試，將暖貼放進可隔熱的發泡膠容器，再用棉花封頂，模擬暖貼貼在厚衣物內，以溫度計量度溫度變化。並假設一開始所有溫度計顯示為零度，再測試各款暖貼的上升溫度。點擊下圖睇結果：

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責任編輯：羅嘉欣