【沙中線】港鐵稱沙中線過海段已完成逾9成工程　料明年首季通車「充滿挑戰」

▲ 港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻。（資料圖片）

立法會鐵路事宜小組委員會今早（15日）討論沙中線工程最新進展。運輸及房屋局副秘書長（運輸）葉李杏怡指，截至去年11月30日，沙中線整體工程已完成96%，其中大圍至紅磡段已完成99%；紅磡至金鐘段已完成90.6%，又指港鐵正加緊屯馬線工程，預計啟德至紅磡段今年第3季可通車，以連接西鐵線和屯馬線一期，進一步改善新界東北與市區的連接。

港鐵公司事務總監蔡少綿指，紅磡至金鐘段會展站和金鐘站已進入機電工程的階段，過去周日因開展過海段連接港島的軌道關鍵工程，東鐵線來往旺角東至紅磡站的列車服務需暫停，形容當日安排很暢順。

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻指，大圍至紅磡段的宋皇臺站和土瓜灣站已完成法定檢測工作和所有車站出入口外部裝修工程，正進行各項測試及演練。他續指，紅磡站大堂改建工程正進行法定檢測，屯馬線月台已大致完成機電、屋宇裝備及內部裝修工程，正進行測試。

至於紅磡至金鐘段，周蘇鴻指，過海及港島段鐵路隧道內的已完成軌道鋪設、架空電纜及主要機電系統安裝工程；會展站已於去年11月平頂，站內正推展鐵路系統安裝及裝修工程。

因應有關工程早前出現滯後，港鐵實施多項追回進度措施包括調配額外資源、在許可情況延長工作時間等，目前已漸見成效，亦將開展路面復修工作；金鐵站則擴建部分鐵路系統包括車站控制系統、消防系統及扶手電梯等正進行測試。

他又形容，沙中線紅磡至金鐘段明年第一季通車目標因各項因素仍「充滿挑戰」，目前正實行多個追回進度措施，包括靈活調配工序、增加人手和資源、安排部分工序同步施工等，亦會繼續檢視和實施其他可行方案，以便重新評估對東鐵線伸延港島時間表的影響。

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記者：陳子謙