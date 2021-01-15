虛擬銀行 Fusion Bank 開業 連接WeChat Pay HK消費更輕鬆

「有得揀，先至係老闆！」踏入新一年，大家在理財投資方面又多一個新選擇，只因全港8間虛擬銀行之一的Fusion Bank（富融銀行）在上月底正式開業，而且更有多項優惠。想新一年理財投資更有方，又豈能錯過！

Fusion Bank是獲香港金融管理局（金管局）發牌的8間虛擬銀行之一，該行於2020年開業。而憑藉金融科技（fintech）的力量，令該行能為客戶提供較傳統銀行更便捷的服務體驗。

最快5分鐘內完成開戶程序

以開戶為例，Fusion Bank的開戶手續十分簡單，客戶只要一部手機，最快即可於5分鐘內完成開戶程序，省卻前往銀行分行排隊的時間。如此一來自然有更多時間享受生活。

配合銀行開業，現於推廣期內，Fusion Bank 客戶首筆3個月港幣定期存款 (上限港幣 38,000 元) 可享5% 年利率優惠。優惠只限首40,000名成功開立5% 年利率3個月港幣定期存款的客戶，先到先得，額滿即止。

功能全面 首設外匯買賣服務

作為虛擬銀行之一，Fusion Bank同樣設有存款和轉賬服務，但相關貨幣卻相對較廣，目前能為客戶提供港元、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉賬服務。而客戶亦可透過Fusion Bank手機App以轉數快（FPS）進行港幣和人民幣的本地支付。

除了存款和轉賬，Fusion Bank更是首間提供外匯買賣的虛擬銀行，客戶可買賣港元、人民幣及美元，而且不設額外交易手續費，並有24小時客戶支援服務，即使遇到問題亦有專人解答。

打通消費網絡 戶口綁定WeChat Pay HK

在存款與外匯買賣以外，Fusion Bank亦進一步將銀行服務融入客戶生活──透過與WeChat Pay HK合作，成為首間讓客戶將銀行戶口綁定至WeChat Pay HK的虛擬銀行。客戶可透過WeChat Pay HK從其Fusion Bank戶口扣賬消費，打通本地消費龐大網絡。而且可在 Fusion Bank 的應用程式上，可透過轉數快（FPS）二維碼進行港幣和人民幣的本地支付，也可以繳交電費、水費及煤氣費等日常生活賬單，令生活更便利。

據了解，由即日至2月1日，客戶只需在WeChat Pay HK上綁定Fusion Bank戶口，即可獲得合共188港元的電子現金券*。而基於Fusion Bank乃由多家知名企業及人士合資組成，故透過結合各股東的獨特專長，除為客戶打造驚喜禮遇及非凡體驗的平台，更會通過各種開放銀行計劃，包括開放應用程式介面（API），持續優化產品和服務。

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*優惠受條款及細則約束

（特約）