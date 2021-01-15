【出軌丈夫】出軌夫謊稱出差遇空難妻傷心籌備葬禮　實質到峇里島見情婦逃過一劫

▲ 印尼一名出軌夫謊稱乘搭死亡客機，實質到峇里島會見情婦。

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架客機於本月9日在爪哇外海發生空難墜海，機上62人全部失蹤，多個家庭被空難拆散。其中，一名男子向妻子謊稱乘搭該死亡客機到坤甸（Pontianak）出差，實質到峇里島會見情婦逃過一劫，但家中的妻子誤會其已死亡，傷心籌備喪禮，男子向網民求助，「我該回家嗎？」

綜合外媒報道，印尼三佛齊航空編號SJ182的波音737-500客機，原定於當地時間9日下午2時36分於雅加達起飛，惟起飛後4分鐘便失聯，初步資料顯示，客機曾在不足1分鐘內急降1萬呎。失聯的客機殘骸及乘客的遺體在首都耶加達海岸對開的外島拉吉島和瀾倉島一帶的海域尋獲。

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男子假出差真出軌逃過一劫

然而，一名男子在社交媒體投稿，指事先向其妻子謊稱將乘搭肇事客機從雅加達到坤甸出差，實際上他到峇里島會見情婦，並在當地為情婦慶祝生日。他萬萬沒想到客機墮毀，家中的妻子得悉丈夫死於空難，每天在家以淚洗面，為丈夫祈禱誦經。

男子不知所措，無奈地向網民求救，

現在我該回家嗎？我的妻子已經在家中籌備葬禮的事宜……

網民嘲笑︰直接與情婦一起吧

事件引發網民熱烈討論，有網民為其妻子感到悲哀，狠批丈夫欺騙感情。另有網民嘲笑他，「真是好丈夫，竟然還有良心懂得回家」。還有網民建議男子不需回家，「直接跟情婦一起吧！」

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責任編輯︰王明芳