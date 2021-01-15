【情人節獻禮】消委會《選擇》月刊推情人節優惠　$520可獲永恆玫瑰+3年網上訂閱

▲ 《選擇》月刊推出情人節優惠。

還有一個月就到情人節，消費者委員會《選擇》月刊首次推出情人節優惠，以優惠價可獲「 永恆玫瑰 」及3年網上《選擇》訂閱。陪伴讀者抗疫，讓天下間的情侶，即使足不出戶亦盡握最新、最全面的消費資訊。

由即日起至1月 27日，《選擇》月刊精選了一款寓意愛情持久保鮮的「 永恆玫瑰 」，搭配3年網上《選擇》訂閱，以優惠價$520推出讓讀者向摯愛表達「你是我永恆的《選擇》」！ 訂閱優惠至 1月27日截止，名額 100個。保鮮花將連同心意卡會於2月8日至11日以速遞送上，配合歡度一個甜蜜的情人節 。

另外，今期《選擇》月刊繼續為消費者把關，刊登了多用途消毒噴劑、保溫飯壼、 熱水爐的測試報告，以及手機遊戲課金的調查報告。

情人節優惠詳情：

價錢：$520

名額 100個

截止日期： 2021年1月27日

訂購連結：【按此】

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責任編輯：張懿慧