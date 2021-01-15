【新冠肺炎】染疫女虛報申報表豐唇期間咳嗽　荷里活整容名醫戴口罩「被噴口水」仍中招亡

▲ 染疫女虛報申報表豐唇期間咳嗽

全球新冠肺炎疫情持續，一名荷里活整容名醫因替一名染疫女子豐唇時，女子向他咳嗽導致感染，最後死亡。

據外媒《TMZ》報道，被譽為荷里活五大整容名醫之一的整形外科醫生Dr. Payman Simoni日前在不知情的狀況下，幫一名染疫女子豐唇。據悉，該女子當日通過了體溫檢查，並填寫了新冠肺炎調查表，不過女子當時根本沒有經過檢測。

由於女子是做豐唇手術，所以不可能戴口罩。豈料在手術過程中，女子朝著Payman Simoni的臉咳嗽。雖然Dr. Payman Simoni有戴上口罩，但仍被噴到。

結果幾日後，女子打電話通知診所自己確診。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

隨後Dr. Payman Simoni前往隔離，期間出現呼吸急促，情況惡化後被送往醫院使用呼吸機。但最後，他的肺部開始衰竭並昏迷，於上周五併發腦出血死亡，終年50歲。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Dr. Payman Simoni為荷里活五大整容名醫之一，專攻鼻子整形手術。開業地點位於最多荷里活明星及上流人士聚集的比華利山。他曾經出演電視節目《The Doctor》，IG亦有不少明星、模特兒、KOL的合照，例如巨石強森。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣