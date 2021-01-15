【#新春送禮best tips】體面大方好意頭 教你揀當造日本旬果

農曆新年就快到，講到新春送禮，健康又體面嘅日本生果禮盒係近年熱門選擇，今次為大家介紹幾款新春期間當造又最多人like嘅日本生果。面對琳琅滿目嘅日本生果，點樣挑選新鮮優質嘅上等好貨別有學問，必讀優質旬果小貼士，保證親友收到個個笑逐顏開！

認住Japlant 一手新鮮貨保證

日本生果廣受香港人歡迎，售賣點亦已經成行成市，不過質素方面就大有分別，因為新鮮程度會大大影響果物嘅質素，尤其日本草莓、蜜瓜等甜度高生果，假如係經過多重分銷、批發到零售「拆上拆」嘅來貨，可能會因為存放太耐或存放方式唔夠妥善而令外皮破損、出水，分分鐘令質素大打折扣！另外，生果過熟或未完全成熟都會影響質素，捕捉生果最佳狀態出貨亦是保證生果質素的一大學問。

至於自去年响香港迅速冒起嘅Japlant日本生果品牌，由超過20年經驗嘅採購團隊專營，賣點係同日本農場合作直送，保證果物從農地收割後以最短時間運抵Japlant專櫃售賣，一手靚生果唔單止新鮮，仲有專人嚴格監控質量，質素更有保證，好似今次介紹嘅王林蘋果、富士蘋果、甜王草莓、熊紅草莓、阿魯司蜜瓜，全部都係Japlant特別推介嘅高質新鮮日本生果！

．王林蘋果

來自日本青森縣，王林有「蘋果界國王」嘅含意，成熟時黃綠色嘅外皮會出現褐色「水果斑點」，愈多斑點即係愈香甜好味！

．富士蘋果

同樣來自日本青森縣，令人一見愛上嘅鮮紅顏色夠晒好意頭，散發住獨特嘅蘋果香氣，肉質細密爽脆！

．甜王草莓

來自日本福岡，甜度高達13度，而且果肉柔軟細滑，果汁豐腴兼且散發清新莓香，認住佢嘅獨特扇形外型就無買錯。

．熊紅草莓

人熱爆燈嘅吉祥物熊本熊商標加持，本身就係優質嘅保證，果實顏色赤紅而且大粒飽滿，香甜之中又帶有一點點酸味，甜酸度味覺平衡啱啱好！

．亞魯斯蜜瓜

揀蜜瓜要記住「網紋精而細密，紋路井然清晰，左右圓渾對稱」呢個口訣，仲要注意瓜頂 T 柄要夠粗壯挺身，亦可輕按瓜身底部，如果有輕微彈力為完熟，過於柔軟為過熟。

Japlant Counter銷售點：

Taste東薈城、Taste綠楊新邨、Taste又一城、Taste青衣城、Taste屯門市廣場、百佳超級廣場香港仔中心

網上訂購果盒果盒 ShowaFood祥和食品免費送貨

除咗超市專櫃，依家响網上亦一樣訂到Japlant的生果！專營日、韓、台以至環球優質旬果嘅果菜網店Showafood(祥和食品)推出嘅新年果盒以Japlant認證嘅矜貴靚生果為賣點，除了主力推介全日系旬果禮盒，亦有配搭環球鮮果嘅新春果籃應市，由於Showafood由資深買手全球直接採購，保證靚貨靚價，送禮自然更有保證！

Showafood祥和食品新春果盒訂購詳情：

．訂購日期：即日起至1月29日

．送貨日期：1月25日至2月10日(年廿九)

．網址：showafood.com

大紅運日本旬果禮盒（$388）

Showafood網店設有送貨服務，夠晒方便。



極緻果物選（$2,388）

Showafood網店新春果籃以Japlant日本生果為主，送禮顯得格外高貴。



貴氣旬果美酒禮意選（$6,888）

來自日本及世界各地頂級果物搭配美酒佳釀，絶對是顯現氣派的賀年之選。

德島奇異果(達磨) 8個禮盒裝（$380）

以日本頂尖農業科技培育的奇異果品種，外型渾圓均一，果肉細膩，果汁清甜不帶酸澀感，而且應市時間極短，保證驚喜回味。

（資料由客户提供）