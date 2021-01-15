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香港民意研究所被搜　鍾庭耀入稟要求警方交還與案無關資料

社會 12:02 2021/01/15

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鍾庭耀日前分別入稟高院，要求法庭頒令警方交還獲法律專業保密權所保障、屬傳媒材料或與顛覆罪行無關的資料。（資料圖片）

警方國安處人員於上周三（6日）就民主派舉行立法會初選而拘捕逾50人，其中涉協助進行民間投票的香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室亦被搜查。香港民意研究所及其行政總裁鍾庭耀日前分別入稟高院，要求法庭頒令警方交還獲法律專業保密權所保障、屬傳媒材料或與顛覆罪行無關的資料。

原告分別為香港民意研究所有限公司及鍾庭耀；答辯人均為警務處處長。

原告於入稟狀中指，警方國安處人員於2021年1月6日，分別手持西九龍裁判法院於2020年12月18日，根據《港區國安法》43條所簽發的手令，搜查香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室，以及鍾位於薄扶林的寓所，警方並檢走一些資料，包括鍾的iPhone 6手機內的電子資料。

原告要求法庭頒令，答辯人需交還任何獲法律專業保密權所保障、屬傳媒材料、超越手令權限或與《港區國安法》22條的顛覆罪行無關的資料。原告並要求法庭頒下禁制令，禁止警方查閱符合上述類別的資料。原告又要求法庭作出指示，指導雙方如何檢視被檢取的資料是否屬上述類別。

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記者：楊詠渝

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鍾庭耀 警務處 港區國安法

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