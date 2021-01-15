【小儀與13型男】跟關智斌拍拖遊主題樂園　小儀感慨圈中難尋好對象

▲ 小儀跟男神關智斌「拍拖」。

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，每集安排13位不同類型的型男跟小儀約會，今集邀請「男神型」關智斌（Kenny）擔任小儀約會對象。二人到主題公園手拖手玩旋轉木馬、過山車等，期間他們更浪漫地嘴對嘴一起吃冬甩！

當兩人鼻尖相碰時，小儀立即興奮大叫：「私底下好少有這種感覺，原來咁得意，掂鼻哥都有一種挑逗感覺。」

在節目中，Kenny透露揀選異性朋友，首選要有潔癖，他說：「哪類型女性會吸引到我？要教到我事情，未必是哪方面叻，但要有共同進步的目標，在社會不做事、不認真工作，好容易沒了生活。」問到Kenny心目中的女神又是怎樣？ 他表示要有知性美，例如孫燕姿、莫文蔚等。

▲ Kenny跟小儀親密食東甩。

小儀認為在娛樂圈中要找到另一半比較吃力，Kenny表示認同，他說：「自己圈子好難有戀愛發生，在另一個地方可能易些，少點包袱，老實講，做藝人會有少少光環，當出到街有人見到你會『嘩，小儀呀！』，但當同一個人有關係時，這濾鏡某程度上阻礙真誠發展，所以去第二個地方，嘗試異地發展吓可能好點。」

Kenny又分享自己異地戀的小小經驗：「感覺好開心，香港比較少坐公共交通工具，在外地時兩個人一齊坐公共交通工具，坐電車周圍去，好開心。」

▲ 二人遊主題樂園。

現實生活中小儀亦曾跟心中「男神」約會，但感覺並不好受，她說：「有成功約會過，不過回想好唔enjoy，記得當時個心卜卜跳、好開心，但整個約會都唔係好自己、好作狀，原來同幻想100分男仔約會，會沒了真正自己。」