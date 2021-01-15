【戀上外傭】趁妻行開疑與工人姐姐親密　老翁港鐵站當眾隔口罩咀嘴工人

▲ 有網民目睹一名老翁趁妻行開，與外傭隔口罩咀嘴。

香港人口老化，不少家庭都會聘請外傭照顧長者。近日有網民分享目睹一對老夫婦跟外傭三人行外出，見老翁趁妻行開，疑與外傭有親密行為，互相隔口罩咀嘴，感到很震驚。

老翁疑背妻跟工人曖昧

該女網民前日（13日）在網上討論區「親子王國」，以「好驚人事件啊！」為題發帖，分享在啟田商場行去藍田港鐵站的所見所聞，目擊一名估計70、80歲老夫疑背著妻子跟工人姐姐有曖昧。當時一對老夫婦加一個工人姐姐同行，樓主有留意他們是因為老婦說話很大聲，妻子跟丈夫說入超級市場，跟住老公就回答妻子︰「咁我行先啦！」

女網民跟老翁及外傭同路，去到藍田港鐵站一間連鎖西餅麵包店門口，亦遇見他們，留意到他們的行為過分親密︰

見到個男人同個工人姐姐，講咗幾句唔知乜嘢說話之後，男人同工人姐姐隔住口罩大家互相錫咗一啖咀位置，之後個男人就入咗閘，工人姐姐冇入閘，只同佢拜拜。

網民斥︰唔理好醜最緊要就手

看見老翁港鐵站隔口罩咀嘴工人，大表驚訝。而網民紛紛留言斥他們的親密行為很賤格，不知醜，老翁臨老入花叢「唔理好醜最緊要就手」，難以想像他們何以如此明目張膽，希望有認識的街坊通知太太。另一方面，有網民質疑他們三人的關係，指可能入超市的人才是家傭。

更多網民分享曾聽聞家傭跟僱主或僱主家人很親密，甚至有過火越軌的行為，直言「一路都聽唔少」。

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責任編輯︰王明芳