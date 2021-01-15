【繼母變老婆】減肥變靚搭上21歲繼子出軌　「母子戀結婚」35歲繼母懷孕下月產子

▲ 俄羅斯一名35歲繼母與21歲繼子出軌，最近「母子戀」終開花結果，繼母懷孕準備下月產子。

俄羅斯一對不倫「母子戀」成為網紅，現年35歲的繼母減肥後自信大增，竟背夫與細15年的繼子出軌，並狠撇丈夫公然與繼子拍拖，去年6月宣布懷孕，7月結婚，母子戀開花結果。繼母連日來在IG曬巨肚，表示下月即將產子，更揚言不排除繼續生。

據英國《鏡報》報道，在IG擁有逾50萬名粉絲的35歲繼母Marina Balmasheva，原本體重高達291磅，激減128磅而成為網紅。Marina於22歲時下嫁前夫Alexey Shavyrin，開始與7歲的繼子Vladimir共同生活，撫養繼子成人。

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Marina與前夫未有所出，繼子Vladimir及另一名繼子Viktor是前夫與其上一任妻子所出。兩夫妻另領養了5名孩子，當中有唐氏綜合症孩子，故兩夫妻合力照顧7名孩子多年。

勁減128磅兼整形襯起繼子

在繼子Vladimir 19歲當年，減肥成功的Marina竟偷食繼子，前夫憶述有一晚Marina偷偷進入繼子的房間發生性行為，之後若無其事躺回他身邊，令他慘戴綠帽，難以接受，最後憤而離婚。不過，Marina曾辯稱是離婚後，才和繼子交往。

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Marina不諱言，與小鮮肉交往需好好保養自己的外表，很多人都勸她要化妝扮靚，減肥中的她變得更有動力，最後成功搣甩128磅，還做整形手術包括面部和頸部拉皮、割眼袋、前額打Botox、去除橙皮組織、切除減肥後的多餘皮膚等。她經常在IG貼出外表前後對比圖，並分享減肥心得。

▲ Marina與前夫共同撫養7名孩子，包括5名領養孩子，當中有唐氏寶寶。（IG圖片）

繼母負責買樓及生活開支

她強調與繼子是真心相愛，繼子早於她整形前就愛上她，又大讚繼子是一個好人，將會是個好爸爸。兩人已搬入大城市生活，她坦言，兩人有簽署婚前協議，一旦離婚，她將能保留自己所有財產。由於繼子在事業上剛起步，她負責一切買樓買車及生活開支。

他事業上仍未站穩腳，目前一切生活費由我承擔，但我不是他的贊助商，故簽訂了婚前協議。我會繼續指導及支持他。

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奶奶是前夫的前妻

Marina透露下月即將迎接BB，不排除將來會再生。而最令她覺得有趣的是與「奶奶」的關係，她現任奶奶是前夫的前妻，將會幫忙照顧「孫兒」。

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責任編輯︰林綺玲