【離譜長輩】醉酒親戚口水塗B女面獲奶奶護航　新手媽嬲爆︰不要挑戰媽媽底線

▲ 一名新手媽媽指醉酒男親戚搣喊其女兒，又用口水塗臉，奶奶卻為他護航。

初生嬰兒免疫力低，尤其新冠肺炎疫情下，父母更小心保護孩子。台灣一名新手媽媽分享醉酒男親戚討厭的行為，包括搣喊其6個月大女兒、用口水塗女兒臉，可是奶奶卻為對方護航，令她更為憤怒，以一句說話還擊。

搣喊女兒口水塗面

該名新手媽媽日前於facebook群組「爆怨公社」發帖，表示親友都喜歡其6個月大女兒，不時輪流抱她，不過其中有一個男親戚大叔，每次喝醉後都會造成場面混亂，更不下一次弄哭女兒。她寫道︰

那個叔叔渾身酒氣捏我女兒等等，這些我都忍，但讓我爆氣的就是，他用滿嘴吃檳榔的口水塗我女兒的臉。

媽媽︰請尊重我女兒

這個舉動瞬間觸怒新手媽媽，直斥男親戚「無分寸」，不過她的奶奶卻擋著她說「畢竟是長輩」，聽到奶奶火上加油的說話，媽媽回應︰

聽到又用長輩這詞來綁架我，我就更爆氣，繼續對著他說「要我尊重你，請你尊重我女兒」。

其後她把女兒抱回房間，更指「要不是大家都在忙，我早就一拳灌下去了」，並強調她一直尊重長輩，前題是請長輩先尊重她跟身邊的人，否則她形容自己會「火山爆發、土石流、地震、海嘯」。最後，她在文末表示「不要挑戰媽媽底線」。

網民提出應對方法

網民紛紛留言提出，若事件發生在他們身上的應對方法。其中一名媽媽分享在女兒7個多月大時，帶她去飲宴，有一個醉酒親戚吵著要抱她的女兒，她即時黑面說「也不看看你現在甚麼樣子，也不怕嚇到小孩」。然後她抱走女兒遠離他，她提醒父母們「自己孩子自己保護」。

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責任編輯︰王明芳