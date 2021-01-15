尖沙咀4.5億日元劫案　兩南亞裔被告判囚72至82個月

▲ 涉案兩名南亞裔男子今（15日）於高等法院分別被判囚6年及6年10個月。（資料圖片）

2018年尖沙咀發生找換店職員運送款項期間，遭劫去4.5億日元劫案，涉案兩名南亞裔男子早前承認1項搶劫罪，今（15日）於高等法院分別被判囚6年及6年10個月。法官判刑後又促律政司跟進嘉許發現可疑車輛及報警，將車牌號碼告知警方的司機，以及稱讚協助拘捕被告的海關人員及警員。



涉案兩名被告依次為THAPA Kenis（22歲）及MUHAMMAD Yamin Butt（41歲），兩人早前承認1項搶劫罪，辯方今求情時指，兩被告均於第一時間認罪，案中事主傷勢輕微，而被盜款項最終亦全部被起回，事主並無金錢損失。



法官判刑時指，案情涉及2018年2月9日早上約11時30分，5名找換店職員將兩個載有共4.5億元日元的行李箱運送至銀行，期間8名蒙面人士上前襲擊他們，當中部分人士持刀，蒙面人士向職員施襲後將行李箱搶去。



法官指出，被告明顯是以找換店職員為目標而犯案，本案涉款約3,200萬港元，雖然失款最終全部被起回，但本案仍屬一宗非常嚴重的搶劫案。而涉案被告明顯早知找換店安排多少人手運送金錢，才刻意安排8人進行搶劫，當中更涉及持刀。



雖然案中事主沒有被刀傷，但事主倒地後仍被腳踢，反映案件有相當暴力程度，而且案件於中午時份在鬧市發生，法庭亦需考慮事件對路人造成的潛在危險。法官經考慮後，決定判以首被告入獄6年，而由於次被告於另一宗搶劫案件獲保釋期間干犯本案，因此需予以加刑，次被告被判入獄6年10個月。



法官又於庭上促律政司跟進嘉許涉案控方證人楊凱生，因為若非他留意到可疑車輛，並記下車牌號瑪及報警，警方將無法一早設置路障及拘捕被告。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者︰楊詠渝