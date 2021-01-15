  • 21°C
香港時間 : 2021115日 (週五) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尖沙咀4.5億日元劫案　兩南亞裔被告判囚72至82個月

社會 12:56 2021/01/15

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

涉案兩名南亞裔男子今（15日）於高等法院分別被判囚6年及6年10個月。（資料圖片）

2018年尖沙咀發生找換店職員運送款項期間，遭劫去4.5億日元劫案，涉案兩名南亞裔男子早前承認1項搶劫罪，今（15日）於高等法院分別被判囚6年及6年10個月。法官判刑後又促律政司跟進嘉許發現可疑車輛及報警，將車牌號碼告知警方的司機，以及稱讚協助拘捕被告的海關人員及警員。

涉案兩名被告依次為THAPA Kenis（22歲）及MUHAMMAD Yamin Butt（41歲），兩人早前承認1項搶劫罪，辯方今求情時指，兩被告均於第一時間認罪，案中事主傷勢輕微，而被盜款項最終亦全部被起回，事主並無金錢損失。
 
法官判刑時指，案情涉及2018年2月9日早上約11時30分，5名找換店職員將兩個載有共4.5億元日元的行李箱運送至銀行，期間8名蒙面人士上前襲擊他們，當中部分人士持刀，蒙面人士向職員施襲後將行李箱搶去。
 
法官指出，被告明顯是以找換店職員為目標而犯案，本案涉款約3,200萬港元，雖然失款最終全部被起回，但本案仍屬一宗非常嚴重的搶劫案。而涉案被告明顯早知找換店安排多少人手運送金錢，才刻意安排8人進行搶劫，當中更涉及持刀。
 
雖然案中事主沒有被刀傷，但事主倒地後仍被腳踢，反映案件有相當暴力程度，而且案件於中午時份在鬧市發生，法庭亦需考慮事件對路人造成的潛在危險。法官經考慮後，決定判以首被告入獄6年，而由於次被告於另一宗搶劫案件獲保釋期間干犯本案，因此需予以加刑，次被告被判入獄6年10個月。
 
法官又於庭上促律政司跟進嘉許涉案控方證人楊凱生，因為若非他留意到可疑車輛，並記下車牌號瑪及報警，警方將無法一早設置路障及拘捕被告。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者︰楊詠渝

最高瀏覽

【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
19:22 2021/01/14
【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
13:32 2021/01/14
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸　法醫驗屍報告出爐曝真實死因
12:03 2021/01/14
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸　法醫驗屍報告出爐曝真實死因