【無品乘客】九巴插畫諷拒戴口罩情侶「醜樣」　網民齊聲讚好：完美演繹神髓

新冠肺炎疫情持續，為己為人，市民都應做好防疫措施。一對情侶近日乘搭昂坪巴士期間，因未有戴好口罩被車長出言勸喻，惟兩人屢勸不聽，女子更大罵車長「醜樣」。九巴昨（14日）在facebook專頁上載一張插畫諷刺兩人「醜樣」，並勸籲乘客乘車時要戴好口罩，帖文獲大批網民讚好。

九巴在facebook專頁上載的插畫名為「醜樣的定義」，畫中人一對在車上拒戴好口罩的情侶。

▲ 九巴插畫諷拒戴口罩情侶「醜樣」。（相片來源：九巴facebook專頁）

帖文稱，

九巴仔自問同『醜樣』兩個字絕緣，但前排新聞就有一位乘客對車長講：『你可唔可以唔好咁醜樣呀！？』，九巴仔當堂嚇咗一跳，呢位乘客簡直顛覆咗九巴仔對文字嘅認識，重新將醜樣定義啊！

九巴又稱，遵守九巴規則的乘客，都是「人美心善」；不守規矩、不戴好口罩、不聽車長指示的乘客則「不予置評」。同時又在文末標籤：「#醜樣的定義 #巴士新鮮事 #香港最好的風景是乘客 #別破壞這風景 #戴好口罩」。

帖文一出引起網民熱議，大批網民齊聲讚好，「完美演繹神髓」、「九巴抽水抽得靚呀」；亦有網民認為，「人先要自重別人才會尊重」。

近日網上流傳一則片段，片中可見，一對男女結伴坐於巴士最後一排，他們的口罩未有覆蓋鼻子。車長上前要求他們戴好，並表示可以向兩人提供口罩。惟兩人堅決不從，又用帶人身攻擊的字眼喝罵車長，

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隨後警方接報到場，29歲姓林女事主報稱因血糖低不適，被送往大澳診所檢查，警方亦紀錄其資料，初時列作糾紛及有人不適處理。至2日後，警方根據事主提供住址到此，惟發現2人涉嫌虛報住址及誤導警務人員。

警方隨後以涉嫌向警務人員明知地提供虛假資料以誤導警務人員罪名，於紅磡拘捕一名29歲姓林女子及23歲姓陳男子，2人同時涉嫌違反「口罩令」，警方亦向2人發出定額罰款5,000元告票。

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責任編輯：羅嘉欣