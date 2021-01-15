【海外升學】考慮學生長處與升學目的地　專家拆解選IB與AP課程分別

▲ 不少本地學生報讀IB課程，以便日後到外國升學，部分人亦會考慮AP課程。專家拆解IB和AP課程的分別。（istock圖片）

除了DSE以外，不少本地學生和家長會報讀IB課程，以便日後到外國升學。對於有意到美國升學的學生，亦會考慮AP課程。今次會為讀者拆解IB和AP課程的分別，以及如何二擇其一。

IB (The International Baccalaureate)︰即國際文憑大學預科課程，多國通行並備受認可。課程一條龍：由學前（elementary）、小學（PYP）、中學（MYP）、直到預科（IBDP）和職訓（IB-CP），在各大本地國際學校均有開辦。要報考IB考試，必須先完成相關高中課程，考試期大概是每年5月。

AP （Advance Placement）︰即美國大學先修課程，讓9至12年級高中生預先修讀大學課程內容，打好知識基礎。AP提供38個科目，從基本的英文和數學，到進階科目如微積分和微觀經濟可供學生選擇，另外亦有多種語文課程如西班牙文和日文。AP亦有其自身的考試，和IB相反，學生不用修讀AP課程亦可報考考試。

以學生長處選擇課程

AP比較適合擅長考試和自學能力高的學生。始終AP是以科目為本的課程，要求學生深研每科的知識，換句話說，就是攻讀專科。如果學生有單科成績突出，AP這種讀一專科、考一專科的課程，能讓學生讀起來得心應手。

有條理、寫作能力強的學生則適合讀IB。IB的功課類型多，有論文、專題研習和報告等，給予學生大筆揮毫和展現知識的空間。除了學術表現，IB亦著重全人發展。若然學生在校外有運動、服務社會或職場實習等豐富體驗，即能輕鬆符合IB的CAS （creativity, action, service）要求。

升學目的地亦是考慮因素

在香港，只有少於十間學校提供AP相關課程。雖然AP亦是多國大學認可的課程，然而AP說到底還是美式體制的課程，一般只有助於申請美國大學。IB是歐洲學制，超過150個國家均有推行。單在香港，就有超過20間學校提供IB課程。同時說明IB學生試後的升學選擇亦隨之增加，歐洲、美洲，一「試」通行！如果選擇在香港升讀大學，則無太大分別，都是透過NON JUPAS系統報讀大學學位。

下回將會繼續分解大學對IB和AP學生的不同要求。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人