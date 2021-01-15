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【再見毛孩】周慧敏再歷喪貓之痛　貓奴Vivian傷感悼念：感謝妳來到我們的家

娛樂 13:48 2021/01/15

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周慧敏面對喪貓之痛。

53歲的周慧敏（Vivian）向來視貓狗如命，先後養有多隻愛貓，惟隨著貓咪年事已高，陪伴Vivian多年的愛貓也相繼離世，而周慧敏近日再度面對喪貓之痛！今日（15日）凌晨Vivian於社交網發帖文透露，飼養多年的15歲愛貓「花花」於昨晚離世，哀悼貓兒的周慧敏字裡行間流露不捨之情。

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周慧敏撰文悼念愛貓。

悼念愛貓：永遠愛妳

周慧敏於個人IG貼出跟愛貓「花花」的合照，當中寫道：「親愛的女兒花花，我們相約在那永恆的國度再見，永遠愛妳。2005.4.18-2021.1.13」。

其後再於限時動態分享跟花花的照片兼寫道：「1月1日的下午，聽著妳能發出咕嚕聲，感動、溫暖﹗感謝妳來到我們的家，感謝你的愛。」而好友馬浚偉及江伊晴也紛紛留言慰問。

翻看周慧敏的IG ，她於去年12月貼出「花花」的照片，當時她寫道：「朋友都問侯Cardi，她最近忙於巡查小聖誕樹。」看來「花花」早前身體出了毛病。

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身為貓奴的周慧敏曾經飼養7隻貓咪，她更不時於社交平台分享貓咪的點滴，而於2011年，陪伴她17年的愛貓「阿豹」離世，周慧敏亦坦言對其打擊最大。

除了撰寫《我的貓兒子周慧豹》一書悼念「阿豹」，她更找來跟「阿豹」有血緣關係的貓咪，最後找到跟阿豹爺爺有血緣關係的雙胞胎。而這對貓兄弟豬皮和BB成為家中的新成員。隨著貓咪年事已高，之後成員汀汀、布丁佬及貓豬也相繼去世，

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周慧敏跟老公倪震均疼錫貓咪。（取自instagram）

而周慧敏很疼錫貓兄弟「豬皮」和「BB」，「豬皮」曾和周慧敏一起參與電影《等一個人咖啡》，

疫情下，有寵物被驗出對新冠病毒呈弱陽性反應，而周慧敏於IG發帖為貓狗護航，強調對「BB」及「豬皮」不離不棄，當時她寫道：「說看着看着心裏就安定平和，更珍惜能一起的時光，謝謝你們來到我們的世界，讓我們仍能感受到活在紛擾的世界仍有很多美好。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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