【清華學霸】17歲接近滿分考入清華大學　理科學霸辭外企工作做保安照顧病父

▲ 內地一名男子在17歲時以接近滿分考入清華大學，後來更加入外企工作。

儘管是成績好高學歷，但也未必能闖出一番成就。內地一名學霸在17歲時以接近滿分成績考入北京清華大學，被譽為「天才」。畢業後雖加入外企工作，但學非所用，在工作5年後毅然辭職回鄉照顧病父。為了生活他成為一名不起眼的保安，但他從不後悔，「我不是懷才不遇，只是我選擇安於現狀。」

綜合內地媒體報道，出生在湖南長沙的張曉勇時家中的獨子，自小喜歡研究問題，成績優異，在1991年更以接近滿分的成績成為長沙理科高考狀元，考上北京清華大學生物科學與科技科系。

天才學霸選擇到外企工作

在外界眼中的天才學霸，被不少人看好前途無可限量。張曉勇在畢業後選擇進入一間中日合資外企工作，當時他以為能一展所長，繼續研究工作，不過他最後被分配到顧客服務部。後來，張曉勇發現公司的研發主線在海外，故打消轉部門的念頭，一心投入顧客服務部。儘管對工作有千萬個不滿，但屈就於薪金，一待就是5年。研究工作的熱情日漸減退，自覺平庸，及後接到爸爸病重的消息，他便決定辭外企工作，回到家鄉尋找工作，照顧雙親。

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不後悔當年選擇 甘心擔任一名保安

然而，在湖南同樣未能尋得與研究生物相符的工作，張曉勇只好嘗試房地產工作，但事業不見起色，最後尋得一份保安工作，有更多時間陪伴家人。

張曉勇對於當年選擇到外企工作不後悔，

我並不是懷才不遇，只是在夢想與現實發生激烈碰撞時，我選擇了安於現狀。

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責任編輯︰王明芳