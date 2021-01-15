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【勁歌金曲2020】視帝王浩信首角逐最受歡迎男歌星　周柏豪+胡鴻鈞爭做TVB歌王

娛樂 19:00 2021/01/15

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《勁歌金曲2020》總選將在本周日（1月17日）舉行，每年最具話題的大獎，必屬「最受歡迎男女歌手」，今年剛憑《踩過界II》成為視帝的王浩，入行多年首以歌手提名最受歡迎男歌手獎，跟去年的男歌手得主周柏豪爭獎，而今年亦不乏一位《勁歌金曲》的台柱級歌手回歸競逐「最受歡迎男歌星」大獎。

王浩信近年演員身份漸受肯定，不過他是以歌手身份出道，當年亦在樂壇頒獎禮贏過新人獎，因此對歌手夢仍有情意結。

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王浩信兩度成為視帝。（陳家瑩、梁樂欣、鄭嘉瑤攝）

王浩信歌手出身

近年因常主唱劇集主題曲，故在TVB《勁歌金曲》亦有多次得獎經驗，如去年初《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》上，便接連獲得「最佳原創歌曲金獎」及「人氣王大獎（男歌星）」獎項。

當時王浩信上台領獎時表現開心，並稱：「多謝《勁歌金曲》咁多年冇放棄我。」

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王浩信表示明白長時間放在演員工作上，努力不及真正歌手，故希望可以多做音樂回饋fans。去年王浩信在《反黑路人甲》便再展唱功，分別有劇集歌曲《似假如真》及翻唱鄭伊健《甘心替代你》，在大台的播放成績也不俗。

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李克勤林峯回歸

去年最受歡迎男歌星得主周柏豪，加入星夢後跟TVB關係更佳，今年雖未有拍劇，亦只有一首《刼後餘生》派台，或者削弱再度冧莊機會。

相對胡鴻鈞今年相當勤力，除演出的《降魔的2.0》歌曲《凡人不懂愛》熱播，另有5首新歌角逐歌曲大獎，若TVB要頒予男歌星獎，亦無可厚非。

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另外，兩位亦曾獲最受歡迎男歌星的歌手也回歸《勁歌金曲》，包括去年回巢拍劇的林峯，及向來「TVB契仔」之稱的李克勤，如兩位較資深的歌手驚喜亮相兼得獎，相信頗有話題。

【勁歌金曲2020】《降魔的2.0》插曲vs《飛虎之雷霆激戰》主題曲　胡鴻鈞莫文蔚齊爭金曲金獎

同場加映：蔡思貝專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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