【政助離職】黎穎瑜稱將隨丈夫移居新加坡生活　兒子年幼需要照顧

▲ 黎穎瑜稱將隨丈夫移居新加坡生活。

民政事務局政治助理黎穎瑜請辭，她今日（15日）在社交平台上發表離任感言，她指出能夠在政治助理的崗位上，效力特區政府、服務廣大市民逾七年，感到非常感恩和榮幸。

黎穎瑜表示，離任基於新加坡籍丈夫回到當地生活，考慮到兒子依然年幼，需要媽媽在身邊照顧，所以決定請辭，希望多陪伴家人。她感謝民政事務局局長徐英偉的領導和支持，並祝徐英偉和民政事務局同事工作順利。

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她又引述唐詩「海內存知己，天涯若比鄰」，願情誼不因距離而減退，友愛因著牽掛而更濃，並祝願世界早日走出疫境，港人生活幸福安康。

今年44歲的黎穎瑜，加入政府7年多，最初出任勞工及福利局政治助理，時任局長為張建宗。她在2017年順利過渡，改為出任民政務事局政治助理。她加入政府前則曾擔任齊心基金會副行政總裁，也曾在智經研究中心出任政策倡議總監，今屆政府過去都曾出現人事變動，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜