【油麻地區強制檢測】當區區議員建議開放多元文化中心進行檢測　衞生署下午三時在該區舉行講座

▲ 消息指油麻地、佐敦等逾10幢樓宇強制檢測，料涉數千名居民。（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情持續，油尖旺區恐成重災區。有當區區議員表示，希望政府可開放油尖旺多元文化活動中心進行檢測，避免所有須檢測人士到梁顯利油麻地社區中心進行檢測；而他們亦已安排翻譯，為當區尼泊爾人解釋檢測安排。另外，生署醫護人員將會在今日下午3時在多元安排活動中心，為區內居民安排講座。

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油尖旺區議員余德寶表示，已收到很多街坊查詢檢測的問題，而根據消息指受影響人數已過千人，因此會聯同其他區議員協助。他亦提到，涉及區域有很多尼泊爾人居住，因此將會安排義工進行翻譯工作，讓他們知道有關檢測的資訊及為他們解釋。

余德寶續指，由於需要進行檢測，惟與該區域最近的檢測中心已是在油麻地梁顯利社區中心，與涉及強制檢測的大廈有一大段距離，擔心若所有人到梁顯利社區中心進行檢測時或再出現人流及出現交叉感染，故已向政府建議開放油尖旺多元文化活動中心進行檢測。

油尖旺區議員何富榮表示，他負責的區域有多棟大廈預計須進行強制檢測，他收到多名市民查詢並指市民對當局安排表示迷茫；而另一油尖旺區議員胡穗珊亦指接獲市民查詢，冀政府當局能夠盡快公布詳情。

另外，衛生署醫護人員將會在今日下午3時為區內居民安排講座，地點為多元安排活動中心（九龍佐敦炮台街街59號）。何富榮及另一油尖旺區議員李傲然將於4時在佐敦炮台山59號多元文化活動中心門外見記者交代事件，並回應有消息指政府會強制要求佐敦一帶需要強制檢疫。

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記者：曾卓鋒