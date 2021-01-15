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【新冠肺炎】德國染疫死亡人數急增棺材疊3層　火葬場24小時火化遺體

健康 14:03 2021/01/15

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德國染疫死亡人數急增，邁森市火葬場棺材多至疊了3層。

全球新冠肺炎疫情持續，德國累計確診個案已破200萬宗，死亡人數逾4.5萬。由於染疫而死亡的人數急增，德國薩克森州（Saxony）邁森市（Meissen）的火葬場因空間不足，棺材多至疊了3層，部份遺體更存放在走廊等待火化。

綜合外媒報道，在邁森市的火葬場工作了30年的Joerg Schaldach表示，從未見過如此多死亡案例。他指，從去年11月中開始，死亡人數持續上升。現時每星期火化400具遺體，是之前冬季死亡人數的兩倍。目前冷凍庫已滿，正處於災難狀態，在別無選擇的情況下，只能用紀念堂來存放遺體。

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在火葬場工作了20年的員工Moebius表示，今個冬天的工作量是前所未見的，目前火葬場每周7日，每天24小時運作，每天火化60具遺體。有員工要加班，甚至有退休員工回來幫忙火化遺體。

染疫死亡者的遺體用了雙重密封的透明薄膜包裹，一些棺材被標示為「有感染風險」、「新冠肺炎」，也有不少寫上「不舉行追悼會」的字樣。

德國總理默克爾希望採取快速行動以阻止新冠病毒在國內擴散。據《明鏡》（Der Spiegel）報道，當局正考慮的措施包括：邊境檢查、要求民眾在某些地方必須佩戴上FFP2口罩、更多人在家工作。

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責任編輯：羅嘉欣

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