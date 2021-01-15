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【財政預算案】經民聯籲政府牽頭推抗疫發展債券計劃　林健鋒：政府有意研究

政治 14:24 2021/01/15

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經民聯建議政府牽頭推出大規模抗疫發展債券計劃。（林曉君攝）

新一份財政預算案下月發表，經民聯建議，由政府牽頭推出大規模「抗疫發展債券計劃」，同時推出升級版「中小企免息貸款計劃」和「百分百擔保安排」，並延長「預先批核還息不還本」等安排至2022年3月。

經民聯主席盧偉國稱，明白政府面對財政儲備減少的問題，但聚焦節流時，還應有適當的投入。盧偉國稱，經民聯就預算案提出100項建議共8個範疇，建議兩大主軸是「抗疫紓困」和「重振經濟」；一大重點則是建議由政府推出大規模「抗疫發展債券計劃」，並儘量降低入場門檻，讓更多小投資者能參與。

關於抗疫發展債券計劃，經民聯副主席林健鋒認為，政府有意研究。他稱，已有預計政府今年度財政赤字逾3000億元，如果明年環境差，政府8000億元財政儲備「好快就會去到零」，不能「坐吃山崩」，所以要儘快做，又認為如果債券利息好，應該「益香港人」。

林健鋒又透露，財爺肯定經民聯之前提出的「百分百擔保安排」、「預先批核還息不還本」等建議，認為這些都可幫到香港。還息不還本計劃4月到期，但他不認為3月時，疫情會穩定下來，及可開關，因此建議政府延長還息不還本計劃至明年3月，「否則可能屍橫遍野」。同時又建議推出加強版「百分百擔保安排」，調高最高貸款額至800萬元。

此外，經民聯又建議，容許僱員和僱員停供強積金6個月；延長「保就業計劃」3至6個月；成立失業援助金，向失業人士發放每月不少於8000元的現金支援，同時設立10億元「失業轉型支援基金」，協助失業者轉行、轉型或創業等建議。

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記者：林曉君

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