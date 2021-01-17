【勁歌金曲】菊梓喬三奪勁歌最受歡迎女歌星 平鄭秀文＋楊千嬅三連霸紀錄

▲ 菊梓喬（HANA）再度奪得《勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎女歌星」。

TVB《勁歌金曲頒獎典禮》於今晚（1月17日）舉行，菊梓喬（HANA）擊敗莫文蔚、王灝兒（JW）、譚嘉儀、泳兒等一眾女歌手奪得「最受歡迎女歌星」。連續三屆獲得「最受歡迎女歌星」的菊梓喬，推出多首TVB劇集歌的HANA火速入屋，討論度甚高。

今屆《勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎女歌星」候選名單有10個單位，分別為菊梓喬、王灝兒、何雁詩、吳若希、谷婭溦、泳兒、莫文蔚、許靖韻、連詩雅及譚嘉儀。最終，菊梓喬成功蟬聯「最受歡迎女歌星」。

另外，最受歡迎男歌星，由周柏豪胡鴻鈞同時奪得。

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菊梓喬哽咽道謝：「多謝TVB，讓我30歲才第一次上電視唱歌，也多謝何哲圖一手哉培我 ，還有梳化服等團體，最重要的人，入行前不想講自己，但這個人一直不離不棄，便是我妹妹。」

菊梓喬三連霸最受歡迎女歌星，便跟當年鄭秀文楊千嬅同樣連續三年奪《勁歌》此大獎。

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HANA曾迷失自我

雖然HANA早在2008年已跟友人組樂隊，可是正式個人出道卻在2016年，所以當時30歲的HANA曾笑言自己是「最年長新人」。

她曾接受TOPick專訪，表示在此市況下已對際遇很感恩：「很慶幸一直有歌出，也很開心一直有很多人支持。現時做唱片很難，少了人買，每一張都得來不易，我不會與過往的成績比較，因為在我心中它們都是最好、最優秀。」

▲ （陳家瑩 攝）

HANA自言有段時間曾迷失自我：「每天都很忙，忙着上班下班，我解之為生存，為生存打拼讓我慢慢忘了真實的自己，所以寫了《沒完沒了》，以另一個方式鼓勵大家，若你累了便休息聽一聽歌，找回你忘記了的事，然後繼續努力。」

回想入行初期，她覺得自己比別人慢，「彷彿失去了一段時間，因為事實真的年紀大又容易疲累。但其實我不是只努力了4年，不是4年前才開始追夢，正因為從小到大都努力追夢，才追到變了最年長的新人，我走的路其實不短，沒有刻意解釋很多，因為一直知道自己付出很多便足夠。」

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上位成勁歌金曲歌后

HANA早於2008年與友人組搖滾樂隊，成她的音樂夢開端。在2013年，她往台灣參加不同綜藝節目唱歌比賽，後曾漂泊英國、美國及加拿大等地工作養家，至2016年才回港並正式出道當歌手。

在2017年，她簽約星夢娛樂後獲力捧，為劇集唱出多首街知巷聞的主題曲，曝光率增多，也讓她在樂壇站穩，迅速登上《勁歌金曲》「最受歡迎女歌手」之位。

HANA於前年首辦個人演唱會，並於去年12月推出第3張個人專輯《不能放手》（劇集《使徒行者3》同名片尾曲）。

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